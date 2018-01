Scherma | spada donne | Italia niente podio

Scherma : 3 medaglie per spada azzurra : ROMA, 10 DIC - L'Italia si esalta sulle pedane di Doha. Nella prova femminile, Mara Navarria sfiora il bis stagionale, salendo sul secondo gradino del podio, mentre tra gli spadisti l'Italia vede ...

Scherma - Coppa del Mondo 2017-2018 : nel weekend spada protagonista nel Grand Prix di Doha : Con il Trofeo Inalpi di fioretto a Torino si è aperta la stagione dei Grand Prix e questo weekend a Doha in Qatar è la spada ad essere la protagonista. Si comincia sabato con l’individuale femminile e con un’Italia che vuole riscattare la prestazione opaca della prova in Cina di Suzhou, dove il miglior risultato è stato il quindicesimo posto ottenuto da Giulia Rizzi. La stagione si era aperta comunque in maniera molto positiva con il ...

Scherma - Coppa del Mondo Suzhou 2017 : l’Italia delude nella spada - Mara Navarria e Rossella Fiamingo fuori al primo assalto : La seconda tappa di Coppa del Mondo di spada femminile, in corso di svolgimento a Suzhou, non regala gioie all’Italia in ambito individuale. Infatti dopo un’ottima prestazione complessiva in qualifica, le azzurre hanno deluso nel tabellone principale, con risultati al di sotto delle aspettative. La migliore italiana è stata Giulia Rizzi, che è stata eliminata agli ottavi. L’azzurra, partita dal turno preliminare è riuscita a vincere di misura i ...