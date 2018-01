Scherma | Coppa del Mondo L’Avana 2018 | Giulia Rizzi si ferma ai piedi del podio Successo

Scherma - Coppa del Mondo Parigi 2018 : TRIPLETTA AZZURRA!!! Straordinario successo di Alessio Foconi - che supera in finale Daniele Garozzo - terzo posto per Giorgio Avola : L’Italia domina sulle pedane di Parigi e va a realizzare una storica TRIPLETTA nella Coppa del Mondo di fioretto maschile. Nella capitale francese arriva il successo di Alessio Foconi, che supera in finale Daniele Garozzo con il punteggio di 15-10, sul terzo gradino del podio troviamo invece Giorgio Avola insieme al transalpino Julien Martine. Foconi si è reso autore di un torneo Straordinario, in cui ha dimostrato una netta superiorità nei ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : sette fiorettisti azzurri in tabellone a Parigi : Prima giornata dedicata alle qualificazioni a Parigi per la prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Sono sette gli azzurri che saranno presenti nel tabellone principale. Erano già qualificati per il main draw Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà. . Percorso netto nella fase a gironi per tre azzurri, che sono riusciti in questo modo a centrare immediatamente la qualificazione: Lorenzo Nista, Francesco Trani e ...

Scherma - Coppa del Mondo L’Avana 2018 : Mara Navarria vuole confermassi sul podio - Rossella Fiamingo cerca il primo squillo stagionale : Il primo appuntamento del 2018 per la Coppa del Mondo di spada femminile si terrà questo fine settimana a L’Avana (Cuba). L’Italia punterà tutto su Mara Navarria, che cercherà di confermarsi sul podio, dopo il secondo posto ottenuto al Grand Prix di Doha. La friulana sta vivendo una grande stagione, aperta nel migliore dei modi con la vittoria a Tallin. In questa tappa sarà importante mantenersi ai vertici, visto che la sua carriera è ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Parigi i fiorettisti azzurri vanno a caccia della prima vittoria : Obiettivo cancellare lo zero dalla casella delle vittorie stagionali. Riparte da Parigi la stagione della Coppa del Mondo di fioretto maschile, con gli azzurri ancora alla ricerca del loro primo successo. Tanti piazzamenti sul podio finora, ma ancora il primo gradino resta un tabù per i nostri portacolori. Challenge International De Paris è uno degli appuntamenti classici della Scherma mondiale. Si gareggia allo Stade Decoubertin in una ...

Frascati Scherma : Mancini terza in Coppa del Mondo : Roma– Ci era andata vicina in qualche precedente tentativo stagionale. Dopo pochi mesi “tra i grandi”, Camilla Mancini ha confermato tutte le sue qualità: la... L'articolo Frascati Scherma: Mancini terza in Coppa del Mondo su Roma Daily News.

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : l’Italia del fioretto si conferma ai vertici - ma manca ancora la vittoria : Il fine settimana di gare della Coppa del Mondo di Scherma ha visto l’Italia ancora protagonista. Infatti a Katowice (Polonia) le azzurre del fioretto sono riuscite a salire sul secondo gradino del podio nella prova a squadre, mentre nell’individuale Camilla Mancini ha centrato uno splendido terzo posto. Anche questa volta è mancata però la vittoria, dimostrando che c’è bisogno di un ulteriore passo in avanti per trovare il grande ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : l’Italia è seconda nella gara a squadre! Azzurre sconfitte in finale dalla Russia per 45-39 : l’Italia si conferma sul podio nella gara a squadre del fioretto femminile di Coppa del Mondo, ma questa volta non arriva la vittoria. Infatti a Katowice (Polonia) il quartetto azzurro formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Francesca Palumbo, è stato sconfitto in finale dalla Russia, trascinata da Inna Deriglazova. La campionessa iridata, dopo il successo di ieri nell’individuale, sale sul gradino più alto del podio anche ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : primo podio in carriera per Camilla Mancini! La fiorettista azzurra chiude al terzo posto - altro successo per la russa Inna Deriglazova : A Katowice (Polonia) arriva la migliore gara della carriera per Camilla Mancini, che sale per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo. La 23enne fiorettista azzurra è stata protagonista di un grande torneo, in cui è riuscita a raggiungere brillantemente la semifinale, dove si è però dovuta arrendere alla superiorità della campionessa del Mondo Inna Deriglazova, che ha conquistato poi il successo. Il cammino di Mancini è stato caratterizzato ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : undici fiorettiste azzurre approdano al tabellone principale : Prima giornata di gare a Katowice (Polonia) per la Coppa del Mondo di fioretto femminile. Saranno undici le azzurre presenti nel tabellone principale. Infatti oltre ad Arianna Errigo, Alice Volpi e Camilla Mancini, già ammesse di diritto in base al ranking, si sono qualificate altre otto atlete, che hanno superato gli assalti odierni. Due azzurre sono riuscite a staccare il pass subito dopo la fase a gironi: una brillante Valentina De Costanzo, ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : le azzurre del Dream Team vogliono confermarsi ai vertici : Il 2018 della Scherma si apre a Katowice (Polonia), dove nel fine settimana si svolgerà la Coppa del Mondo di fioretto femminile. L’Italia punterà sul suo Dream Team per cercare di aprire nel migliore dei modi il nuovo anno. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per questa tappa. Partiamo dalla gara a squadre, dove il quartetto azzurro va alla caccia di un altro successo. L’Italia è la potenza assoluta in quest’arma, visto che nel ...

Scherma - Coppa del Mondo 2017-2018 : nel weekend spada protagonista nel Grand Prix di Doha : Con il Trofeo Inalpi di fioretto a Torino si è aperta la stagione dei Grand Prix e questo weekend a Doha in Qatar è la spada ad essere la protagonista. Si comincia sabato con l’individuale femminile e con un’Italia che vuole riscattare la prestazione opaca della prova in Cina di Suzhou, dove il miglior risultato è stato il quindicesimo posto ottenuto da Giulia Rizzi. La stagione si era aperta comunque in maniera molto positiva con il ...

Scherma - Coppa del Mondo 2017-2018 : Alice Volpi - costanza da primato! Nasce la stella Favaretto. Bene Foconi e Curatoli : Il fine settimana schermistico ha visto ancora una volta l’Italia protagonista, ma a mancare è stata la vittoria, con cinque podi in tre gare. A Torino le fiorettiste azzurre hanno quasi monopolizzato il podio, venendo beffate dalla sola Inna Deriglazova, che si è presenta al Trofeo Inalpi in versione Rio 2016. Il giorno dopo è stato il momento di Alessio Foconi, terzo con qualche rimpianto; mentre in Ungheria a Gyor gli sciabolatori ...