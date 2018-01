Sanremo 2018 Lo Stato Sociale | Trattandosi di canzonette possiamo metterci il

Domenica In/ Anticipazioni : “Aspettando Sanremo” - ospiti Big e due Nuove Proposte (oggi - 21 gennaio 2018) : Domenica In, ospiti e Anticipazioni puntata 21 gennaio: in attesa di Sanremo si riapre la lunga parentesi del Festival 2018 con altri due nomi delle Nuove Proposte e tanti Big.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:40:00 GMT)

Sanremo 2018 : PrimaFestival su Rai 1 con news quotidiane dal 26 gennaio : Sanremo 2018 PrimaFestival. Rai 1 proporrà dal 26 gennaio 2018 un appuntamento quotidiano alle ore 20:35 con il PrimaFestival per seguire tutte le news sul Festival di Sanremo. Una striscia quotidiana di 5 minuti in onda subito dopo il telegiornale per aggiornare il pubblico su tutte le novità, i gossip e le polemica sulla kermesse sanremese. L’appuntamente quotidiano si concluderà il 10 febbraio 2018. SCOPRI TUTTO SU ...

LEONARDO MONTEIRO/ Lo show con "Bianca” - il brano di debutto a Sanremo 2018 Nuove Proposte (Domenica In) : Fresco debuttante al prossimo Festival di Sanremo 2018 nella sezione Nuove Proposte con il brano Bianca, LEONARDO MONTEIRO, di origine brasiliana, è tra gli ospiti di questa sera(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:25:00 GMT)

Leonardo Monteiro/ Con il brano "Bianca" il debutto a Sanremo 2018 Nuove Proposte (Che tempo che fa) : Fresco debuttante al prossimo Festival di Sanremo 2018 nella sezione Nuove Proposte con il brano Bianca, Leonardo Monteiro, di origine brasiliana, è tra gli ospiti di questa sera(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:05:00 GMT)

MIRKOEILCANE - MIRKO MANCINI/ Presenta brano di Sanremo 2018 Nuove Proposte “Stiamo tutti bene” (Domenica In) : Vero nome MIRKO MANCINI, si Presenta al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il nome d'arte di MIRKOEILCANE, è tra gli ospiti di Domenica In(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Sanremo 2018/ Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino - è scontro? Parla la conduttrice : Festival di Sanremo 2018, anticipazioni e news: Michelle Hunziker "gasatissima" per l'inizio della kermesse. La conduttrice smentisce la 'guerra fredda" con Pierfrancesco Favino.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:21:00 GMT)

Laura Pausini/ L'addio della cantante alla piccola Giulia Nicoli : il ricordo a Sanremo 2018? : Laura Pausini, attraverso i social, ha dedicato parole bellissime ad una sua piccola fan scoparsa per una malattia al cuore, Giulia Nicoli. La bambina era una grande fan della cantante.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 08:46:00 GMT)

Sanremo 2018 - Stato Sociale : "Arriveremo ultimi" : Ci hanno detto che portiamo scarpe orribili, le più brutte del mondo". È un attimo: sono seduti su una fila di poltroncine di un cinema che fu, stirano le gambe, si guardano tutti le scarpe, ...

Sanremo 2018 - Stato Sociale : «Arriveremo ultimi» : Bologna. Blink. Il singhiozzo dello smartphone di Albi. Messaggio. Stupore, molto. Albi: «Ohhh…». Gli altri corteggiano l’attesa. Albi: «È Baglioni». Gli altri in coro: «Baglioni???». Albi legge: «Cari ragazzi, mi scuso se ieri non siamo stati insieme per conoscerci meglio. A presto, Claudio». Lo Stato Sociale esprime sincera gratitudine: «Che gran signore». Bebo eccitato: «Ehi, abbiamo il numero di Baglioni». Carota, più pratico: «Lo giro a mia ...

Sanremo 2018 - il Festival di Claudio Baglioni/ Michelle Hunziker e Favino ai ferri corti? L’indiscrezione : Sanremo 2018, anticipazioni e news: manca sempre meno all'inizio della kermesse musicale, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino hanno già litigato? Le indiscrezioni.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 04:05:00 GMT)

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni - Hunziker - Favino/ Le 20 canzoni : Lo Stato Sociale possibile rivelazione? : Sanremo 2018, Claudio Baglioni, Hunziker, Favino: volano i primi stracci tra i due co-conduttori? Dopo il primo ascolto, i giudizi iniziali sulle canzoni, emozioni per Ron.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 00:10:00 GMT)

Sanremo 2018 - CLAUDIO BAGLIONI - HUNZIKER - FAVINO/ Le 20 canzoni : Ornella Vanoni regina di eleganza : SANREMO 2018, CLAUDIO BAGLIONI, HUNZIKER, FAVINO: volano i primi stracci tra i due co-conduttori? Dopo il primo ascolto, i giudizi iniziali sulle canzoni, emozioni per Ron.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:52:00 GMT)

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni - Hunziker - Favino/ Canzoni : le dichiarazioni prima della partenza ufficiale : Sanremo 2018, Claudio Baglioni, Hunziker, Favino: volano i primi stracci tra i due co-conduttori? Dopo il primo ascolto, i giudizi iniziali sulle Canzoni, emozioni per Ron.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:04:00 GMT)

Tutto sul Festival di Sanremo 2018 : le canzoni - i cantanti - i presentatori e gli ospiti : ...Roy Paci con il brano "Adesso" Mario Biondi con il brano "Rivederti" Luca Barbarossa con il brano "Passame er sale" Lo Stato Sociale con il brano "Una vita in vacanza" Annalisa con il brano "Il mondo ...