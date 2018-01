Sanità | Italia divisa | al Sud si vivono 4 anni meno che al Nord Scarse cure e prevenzione

Sanità - non solo Mirandola : la mappa dell’Italia che punta sul biomedicale : Non solo Mirandola. La mappa delle regioni che scommettono sul biomedicale oggi “è piuttosto articolata: oltre alle ‘tradizionali’ Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio, negli anni numerose aree del Paese hanno deciso di puntare sulle scienze della vita e sui dispositivi medici. Un’industria che oggi conta 3.883 imprese e 349 start-up, con circa 76 mila dipendenti e un mercato italiano da 11,4 mld di ...

Sanità - Aiop : il 32% degli italiani insoddisfatti del SSN - il 27% rimanda o rinuncia alle cure : italiani sempre più scontenti del Ssn. L’insoddisfazione nei confronti del sistema sanitario della propria regione cresce infatti dal 21,3% rilevato nel 2015 al 32,2% nel 2017, percentuale che sale al 51,3% nel Mezzogiorno. In aumento, in particolare, il malcontento verso gli ospedali: in un solo anno si è passati dal 22,7% al 30,2% (50,6% al Sud). A rilevarlo il 15° Rapporto annuale ‘Ospedali & Salute/2017’, promosso ...

Una sfida per il sistema sanitario e assistenziale - l'Italia continui la ricerca sulle malattie neurodegenerative : In Italia sono circa 600 mila i malati di Alzheimer, pari al 4% della popolazione over 65 e altrettanti di Parkinson con una età che a volte è inferiore. Si tratta di malattie neurodegenerative dal forte impatto sociale e che interessa milioni di famiglie per tutto ciò che comporta assistenza e presa in carico dei malati. Se riflettiamo sul dato che entro il 2050 gli ultra 65enni rappresenteranno il 34% della popolazione ...

Sanità : italiani sempre meno depressi - trend in miglioramento : Nell’ambito del monitoraggio sullo stato di salute della popolazione adulta italiana effettuato attraverso indagini campionarie, dall’analisi dei dati di Epicentro, il portale dell’epidemiologia per la Sanità pubblica dell’Istituto Superiore di Sanità, emerge un consistente miglioramento del problema depressione negli italiani, anche se il problema resta di grandi dimensioni. Nel triennio 2013-2016 circa il 6% degli ...

Il sistema sanitario italiano non è al tracollo : il “bene-salute” ancora garantito : Il sistema sanitario italiano non è al tracollo. “I dati a livello internazionale attestano che nel nostro Paese il bene-salute è accettabilmente garantito, pur tra le difformità e gli squilibri che ne inficiano l’immagine complessiva“. E’ il quadro che emerge dal primo Rapporto sul sistema sanitario italiano – Il termometro della salute – realizzato da Eurispes ed Enpam, all’interno dell’Osservatorio su ...

Nel settore sanitario il 10% degli occupati italiani : Roma, 18 dic. (AdnKronos Salute) - Il sistema sanitario è un importante tassello dell'economia italiana, che assorbe il 10% del totale degli occupati del nostro Paese. E' uno dei dati del primo ...

Un terzo degli italiani resterà senza medici : Sanità - il buco nero dei conti pubblici : Croce e delizia degli italiani, il sistema sanitario scopre tutte le sue contraddizioni. Se da un lato ospedali e medici di famiglia rappresentano un patrimonio del Belpaese, tuttavia sono tanti i punti oscuri di un sistema sanitario nazionale...

Misiti (Segretario Presidenza Collegio italiano chirurghi) : "La malaSanità calabrese è colpa di politici incapaci". E alla sindaca leghista ... : Riceviamo e pubbichiamo. C'è una sindaca leghista, si chiama Susanna Ceccardi, che amministra il Comune di Cascina, in Toscana. Una perfetta sconosciuta che è assurta alla ribalta della cronaca nazionale perché, alla trasmissione televisiva di Rai Tre "Agorà", ha dichiarato che i medici calabresi dovrebbero essere pagati di meno rispetto ad altri medici delle altre regioni italiane ...

Domani scioperano medici e veterinari : “Sanità italiana al collasso” : Domani scioperano medici e veterinari: “Sanità italiana al collasso” Secondo il sindacato Anaao: “Si rischia un ulteriore taglio dei servizi, ci sono 10 milioni di ore l’anno non retribuite e migliaia di anni di ferie non godute. Il sistema si sta reggendo unicamente su queste storture a scapito del personale che vi lavora”.Continua a leggere […] L'articolo Domani scioperano medici e veterinari: “Sanità italiana al ...

Dati sanitari alle multinazionali - senza consenso : passa la norma in Italia : I nostri Dati personali, a partire probabilmente da quelli sanitari, potranno finire nelle mani delle multinazionali, a scopi di ricerca scientifica o statistici. senza bisogno del consenso dell'...

La Sanità italiana? A metà del guado : ... in occasione della presentazione del corposo rapporto OASI si rinnova l'invito a superare gli stereotipi e l'appello a 'salvare' un sistema di welfare che ancora ci invidia tutto il mondo. I posti ...

Sanità : 1 milione di italiani con scompenso cardiaco - appello della Lombardia a fare rete : Cinque bypass, il cuore che si ferma per 58 minuti, poi riparte ma comincia un vai e vieni dall’ospedale. Giorgio, 69 anni, racconta a Milano quello che può succedere quando un cuore stanco non riesce più a pompare il sangue al resto dell’organismo o a riceverlo come dovrebbe. Si chiama scompenso cardiaco e colpisce oltre 1 milione di italiani, di cui oltre 150 mila lombardi. E proprio dalla Lombardia parte un appello, in occasione ...

Sanità - ministro Lorenzina : la Croce Rossa Italiana oggi gode di ottima salute : “La Croce Rossa Italiana gode oggi di ottima salute, dopo un percorso a ostacoli e non sempre facile”: lo ha dichiarato il ministro della salute, Beatrice Lorenzin, oggi a Napoli in occasione degli “stati generali” della salute della Croce Rossa Italiana. “La Croce Rossa è un elemento fondamentale del sistema sanitario nazionale. Ora inizia un nuovo cammino per rafforzare la formazione e il ruolo dei suoi volontari. ...

Il futuro della ‘Sanità leggera’ : Health Italia presenta il progetto “Health Point” : Addio alle lunghe attese e agli spostamenti per prestazioni “leggere”. In Italia nasce una rete di nuovi servizi territoriali per accedervi in modo semplice, rapido, ed economico, evitando agli utenti tempi lunghi di attesa e di viaggio per raggiungere ospedali e poliambulatori. Si chiamano Health Point e saranno presto aperti nelle principali città Italiane: sia in zone con minor assistenza sanitaria, sia in quelle ad alta densità abitativa. ...