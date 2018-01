Samsung Galaxy S9, pronto il nuovo slogan pubblicitario (Di domenica 21 gennaio 2018) La qualità è nei dettagli. E' proprio il caso di dirlo per quanto riguarda uno dei nuovi smartphone in uscita a marzo 2018: parliamo del nuovo Samsung Galaxy S9, uno dei dispositivi più attesi dagli amanti Android. Le indiscrezioni recenti parlano di un dispositivo notevolmente innovativo, soprattutto per quanto riguarda il software: saranno infatti Snapdragon 845 ed Exynos 9810 i processori che supporteranno il nuovo dispositivo di Samsung rispettivamente per il mercato americano ed il mercato europeo ed italiano. Il Mobile World Congress, che si terrà dal 26 febbraio al 1 marzo a Barcellona, sarà l'evento che ospiterà l'azienda asiatica per la presentazione del nuovo Galaxy S9: il 26 febbraio sarà infatti svelato il nuovo dispositivo mentre per quanto riguarda il lancio sul mercato, già dal 1 marzo verrà ufficialmente data la possibilità di pre-ordinare il Galaxy S9, e probabili ... Leggi la notizia su Blastingnews (Di domenica 21 gennaio 2018) La qualità è nei dettagli. E' proprio il caso di dirlo per quanto riguarda uno dei nuovi smartphone in uscita a marzo 2018: parliamo delS9, uno dei dispositivi più attesi dagli amanti Android. Le indiscrezioni recenti parlano di un dispositivo notevolmente innovativo, soprattutto per quanto riguarda il software: saranno infatti Snapdragon 845 ed Exynos 9810 i processori che supporteranno ildispositivo dirispettivamente per il mercato americano ed il mercato europeo ed italiano. Il Mobile World Congress, che si terrà dal 26 febbraio al 1 marzo a Barcellona, sarà l'evento che ospiterà l'azienda asiatica per la presentazione delS9: il 26 febbraio sarà infatti svelato ildispositivo mentre per quanto riguarda il lancio sul mercato, già dal 1 marzo verrà ufficialmente data la possibilità di pre-ordinare ilS9, e probabili ...

Modifiche alla fotocamera di Samsung Galaxy S8 e S7 : fix per portrait mode : Qualche giorno fa vi avevamo parlato della disponibilità per Samsung Galaxy S8 e S7 (il discorso è esteso anche al Note 8) di un APK modificato che permetteva di testare la Google Camera dei Pixel, per poter sfruttare l'ormai famosa 'modalità ritratto' (da qualche tempo a questa parte abilitata sui modelli con processore Exynos, quelli internazionali, e più di recente con supporto alla fotocamera anteriore). In molti ci avete scritto, ...

Il Samsung Galaxy S9 potrebbe essere lanciato con lo slogan "Film Your Story As You Intended" : In attesa della presentazione ufficiale dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, prevista per il Mobile World Congress 2018 di Barcellona, i due smartphone continuano ad essere al centro di indiscrezioni e anticipazioni. Scopriamo insieme una delle ultime della serie L'articolo Il Samsung Galaxy S9 potrebbe essere lanciato con lo slogan "Film Your Story As You Intended" è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 Plus mostrato in alcune foto (poco) reali : Dal web trapelano alcune "foto reali" di quello che dovrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy S9 Plus. Sebbene sul retro il design risulti in linea con quanto trapelato finora, alcuni dettagli danno l'impressione che queste immagini non rispecchino più di tanto il design del prossimo flagship di casa Samsung. L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus mostrato in alcune foto (poco) reali è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 - la data di lancio sul mercato ed il possibile prezzo : Arrivano indiscrezioni importanti riguardanti l'atteso Samsung Galaxy S9: più ci si avvicina alla data di presentazione e più l'attendibilità delle voci incrementa notevolmente. E' notizia recente della data di presentazione del nuovo dispositivo di Samsung: è stato infatti uno dei dirigenti dell'azienda asiatica ad ufficializzarla durante il CES di Las Vegas, dichiarando che il Mobile World Congress sarà il palcoscenico per il loro nuovo ...

Tre aggiornamenti su Samsung Galaxy S8 e S7 da non perdere : cosa cambia in galleria immagini - video e calcolatrice : Forse molti possessori di Samsung Galaxy S8 e S7 (e rispettivi modelli Plus e Edge) sono abituati ad attendere con ansia solo gli aggiornamenti del sistema operativo, aspettandosi da questi nuove funzioni e miglioramenti dell'esperienza d'uso dei device. Eppure anche gli update delle applicazioni del produttore presenti sul Galaxy App Store possono essere rilevanti. Quelli che abbiamo deciso di portare all'attenzione dei nostri lettori oggi sono ...

Il manuale utente del Samsung Galaxy S8 con Android 8.0 Oreo disponibile in Brasile : In attesa del rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 8.0 Oreo per il Samsung Galaxy S8, online è apparso il manuale utente della nuova versione software per i possessori del device. Il manuale utente è disponibile sul sito brasiliano del produttore coreano L'articolo Il manuale utente del Samsung Galaxy S8 con Android 8.0 Oreo disponibile in Brasile è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy X : ecco le ultime novità sullo schermo del nuovo dispositivo : Se dici Samsung il primo pensiero di un appassionato di telefonia mobile è il Galaxy S9: l'attesa per il lancio sul mercato del nuovo dispositivo dell'azienda asiatica è evidente, soprattutto perché manca davvero poco alla sua presentazione. Sarà infatti il Mobile World Congress di Barcellona, evento di elettronica che si terrà dal 26 febbraio al 01 marzo 2018, ad ospitare il debutto dello smartphone targato Samsung, in un evento che attirerà ...