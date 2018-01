Salento | arriva la settimana più fredda | temperature vicine agli 0 gradi

Salento - arriva il gelo con la perturbazione islandese? I dettagli : Gli amanti dell'inverno sperano che anche quest'anno sulla penisola salentina possa esserci l'arrivo del freddo e della neve, con temperature vicine agli 0 gradi. Lo scorso anno, nel periodo dell'Epifania, un calo delle temperature provocò copiose nevicate in tutta la provincia di Lecce, come non si vedevano da anni. Stavolta, una speranza è data dalla perturbazione islandese che, nella seconda parte di gennaio, potrebbe abbassarsi fino ...

Gasolio sporco : emergenza Salento - il caso arriva anche in Parlamento : Il Gasolio sporco è indubbiamente la notizia di cronaca più rilevante che arriva dal Salento. In particolare sono stati gli abitanti delle province di Lecce, Brindisi e Taranto ad evidenziare una serie di danni alle proprie automobili per via della cattiva qualità del carburante arrivato dalla raffineria di Taranto. Nei giorni successivi l'accaduto si è sporta denuncia al Tribunale di Lecce seguita dalla smentita del fornitore del carburante che ...

Salento - ecco il maltempo : l'inverno non c'è - arriva in ritardo? : I nostalgici, ormai da giorni, continuano a pubblicare le foto del Salento innevato sui vari social network: dalle spiagge bianche di Otranto e Gallipoli all'anfiteatro di Lecce, dagli scogli di Castro alla fontana di Piazza Mazzini nella città barocca. Sono tantissime le scene di zone innevate che rimarranno certamente nella storia e che gli amanti dell'inverno sperano si possano ripetere anche quest'anno. Finora, però, di inverno (nel vero ...