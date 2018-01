: #BreakingNews Rogo hotel Praga,salvo attore italiano - CybFeed : #BreakingNews Rogo hotel Praga,salvo attore italiano - Luccaindiretta : L'attore lucchese Alessandro Bertolucci salvato dal rogo di un hotel a Praga. A NoiTv (pagina ufficiale) la... - bs_quotidiano : Bolzano. Rogo nella sauna dell’Hotel, sgomberate 20 persone, nessun intossicato né ferito - bs_quotidiano : Bolzano. Rogo nella sauna dell’Hotel, sgomberate 20 persone, nessun intossicato né ferito -

in un albergo dil'lucchese Alessandro Bertolucci. Lo racconta lui stesso in un video pubblicato dall'emittente web Noi tv. Nel, conferma Bertolucci, sono morte due persone, diversi i feriti. Bertolucci spiega che era da poco rientrato nell'albergo dell'Eurostars Daviddiquando ha visto fumo entrare in camera. E' riuscito a salvarsi mettendo asciugamani bagnati sotto la porta e aspettando alla finestra l'intervento dei pompieri.(Di domenica 21 gennaio 2018)