RISULTATI SERIE D Classifiche aggiornate | rincorsa al Potenza Live score gironi A | B

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata : il confronto. Diretta gol live score (21^ giornata) : Risultati Serie A, 21^ giornata: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite. Il campionato torna dopo la sosta con i big-match Atalanta-Napoli e Inter-Roma(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:43:00 GMT)

RISULTATI SERIE C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score : big match al Via del Mare (22^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 21 gennaio per la 22^ giornata dei gironi A e C. Il clou è al Via del Mare di Lecce(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:42:00 GMT)

RISULTATI SERIE C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score gironi A - C (22^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 21 gennaio per la 22^ giornata dei gironi A e C. Il clou è al Via del Mare di Lecce(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 04:00:00 GMT)

RISULTATI SERIE D/ Classifiche aggiornate e live score gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I (oggi 21 gennaio) : Risultati Serie D: Classifiche e live score delle partite previste oggi 21 gennaio per i nove gironi del campionato dilettanti. Da tenere d'occhio Rimini e Potenza. (Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:00:00 GMT)

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (21^ giornata) : Risultati Serie A, 21^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Il campionato torna dopo la sosta con i big-match Atalanta-Napoli e Inter-Roma(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 02:38:00 GMT)

Pallanuoto - Serie A1 2018 : RISULTATI e classifica dopo la 13a giornata. Recco soffre nel derby ma è campione d’inverno : La Pro Recco è campione d’inverno: la formazione ligure vince in trasferta 8-13, non senza soffrire, nel derby contro Bogliasco ed infila la 13a vittoria consecutiva in campionato, scongiurando un aggancio targato Sport Management, che pure vince nella difficile trasferta in quel di Savona per 6-11. Tiene il passo il Brescia, che vince a valanga sull’Acquachiara per 17-0. Colpo Ortigia in casa del Napoli in ottica Final Six: i ...

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate - diretta gol live score : si gioca a Trieste! (22^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi A, B e C. Dopo la sosta torna il campionato della terza divisione: le partite di sabato 20 gennaio sono 11(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 18:54:00 GMT)

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : big-match al Picco! (22^ giornata) : RISULTATI SERIE B, 22^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score. Il campionato riparte dopo la sosta: si gioca la prima giornata del girone di ritorno, il Palermo è capolista(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 18:04:00 GMT)

Serie B - RISULTATI - marcatori e classifica 22^ giornata : vola il Frosinone : Serie B, risultati, marcatori e classifica 22^ giornata: vola il Frosinone Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, risultati, Classifiche ed altro... Serie B – Torna in campo la Serie B dopo la sosta invernale. Non si giocava dal 28 dicembre. In campo 8 delle 11 partite della 22° giornata, prima del girone di ritorno, del campionato cadetto. I posticipi saranno Spezia-Palermo e Cesena-Bari, in ...

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Frosinone passa in testa! 22^ giornata : Risultati Serie B, 22^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score. Il campionato riparte dopo la sosta: si gioca la prima giornata del girone di ritorno, il Palermo è capolista(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 17:03:00 GMT)

Serie B - 22^ giornata : RISULTATI - classifica e prossimo turno : 1/33 LaPresse/Raffaele Rastelli ...

Serie B - RISULTATI ventiduesima giornata : 17.00 Dopo la sosta,riparte forte il Frosinone.Empoli fatica con la Ternana,rimonta Cittadella. La Cremonese vince all'89'. ASCOLI-CITTADELLA 1-2 CREMONESE-PARMA 1-0 EMPOLI-TERNANA 2-1 FOGGIA-PESCARA 0-1 FROSINONE-PRO VERCELLI 4-0 NOVARA-CARPI 1-0 PERUGIA-V.ENTELLA 2-0 SALERNITANA-VENEZIA 3-2 SPEZIA-PALERMO ore 18 CESENA-BARI ore 20.30 BRESCIA-AVELLINO domenica ...

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate - diretta gol live score : primi verdetti! (22^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi A, B e C. Dopo la sosta torna il campionato della terza divisione: le partite di sabato 20 gennaio sono 11(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 16:41:00 GMT)

Serie A torna in campo - RISULTATI e classifica della 21/ma giornata - LIVE : Serie A di nuovo in campo domenica dopo la pausa invernale. Apre il Napoli capolista, di scena a Bergamo, contro un'Atalanta che fa sempre soffrire Sarri. Chiude lunedì la Juventus che ospita il Genoa.