Rissa tra minori nel Napoletano - denunciati quattro partecipanti : Derisioni reciproche tra gruppi di minorenni scatenano una Rissa, intervengono i carabinieri e denunciano quattro dei partecipanti. E' accaduto nel centro di Sant'Antonio Abate, nel...

Migranti : lite tra due tunisini all'hotspot Lampedusa finisce in Rissa - ferito carabiniere : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - Una lite tra due tunisini finisce in rissa e alla fine un carabiniere rimane leggermente ferito a uno zigomo. E' accaduto ieri sera all'hotspot di Lampedusa, dove due giovani tunisini, ospiti da tempo del centro d'accoglienza, hanno iniziato a litigare, quando uno dei

NBA - Rissa tra Afflalo e Bjelica : La sfida tra Orlando e Minnesota è stata contraddistinta da una vera e propria rissa in campo. Come riportato da ESPN, Afflalo, giocatore dei Mavs, e Bjelica, serbo che milita nei sorprendenti Wolves, ...

Prima gli insulti poi scoppia una maxi Rissa tra fiorentini e romani : Firenze, 13 gennaio 2018 - Una rissa è scoppiata, intorno alle 5 di questa mattina, nella centrale piazza Pitti . Si sono fronteggiarsi due gruppi, uno formato da tre fiorentini e uno da tre giovani ...

Elezioni 2018 - toni da Rissa - alleanze e tradimenti : Prima gli screzi sul programma, con le divergenze su questioni come l'economia e lo ius soli. Poi, all'avvicinarsi delle urne, è partito il testa a testa per la leadership tra l'anziano ex premier e ...

Elezioni 2018 - toni da Rissa - alleanze e tradimenti : Fino a che punto può spingersi la lotta interna a una coalizione a sole sette settimane dalle Elezioni 2018? Nell’epoca dei reality show, dei drammi in diretta e degli amori, anche la politica si adegua offrendo due modelli simili per litigiosità, ma radicalmente opposti negli esiti: si può convivere a forza in vista dell’obiettivo comune, oppure ci si può autodistruggere, lasciando campo libero agli avversari. I due esempi in questione sono ...

Rissa per strada per contendersi un appartamento : Una furibonda lite degenerata. I Carabinieri di Mascali, piccola frazione del comune catanese hanno arrestato tre persone per Rissa aggravata in concorso. Le tre donne fermate, rispettivamente due italiane di 45 e 46 anni e una romena di 59 anni, sono accusate di avere compiuto una Rissa in piena strada, davanti a passanti attoniti e di avere in questo modo anche turbato la quiete pubblica per motivi patrimoniali. Successivamente dopo avere ...

Carceri - bilancio di Capodanno : sedata Rissa nel penitenziario di Trani : Domenico Mastrulli " primeggiano per questi episodi di cronaca. La polizia penitenziaria che lavora sotto organico e in condizioni di totale abbandono denuncia la propria stanchezza morale e ...

Brasile - Rissa tra gang in un carcere nel Goias : almeno 9 morti : Una rissa tra detenuti in un carcere nello Stato brasiliano del Goias, ha causato la morte di almeno 9 detenuti e il ferimento di altri 14. Secondo media brasiliani, che citano funzionari locali, la ...

Rissa tra detenuti in un carcere del Goias : 9 morti e 14 feriti : La situazione nei penitenziari del Brasile è esplosiva. Una Rissa tra detenuti in un carcere dello Stato del Goias, ha provocato la morte di almeno 9 detenuti e il ferimento di altri 14. La Rissa è partita quando i prigionieri di…Continua a leggere →

Brasile - Rissa tra detenuti con 9 morti : 0.27 Una rissa tra detenuti in un carcere nello Stato brasiliano del Goias, ha causato la morte di almeno 9 detenuti e il ferimento di altri 14. La rissa è scoppiata quando i prigionieri di un blocco hanno invaso altre tre zone dove sono detenuti membri di gang rivali. Secondo il sito di brasiliano G1, circa 106 detenuti sono evasi durante la rissa, di cui 29 sono stati poi catturati dagli agenti. Altri 127sarebbero rientrati volontariamente ...

Pandoro in super offerta al supermercato - Rissa tra i clienti per accaparrarselo : La super offerta al supermercato tira fuori il lato peggiore dei clienti. È avvenuto in un supermercato Eurospin di Palermo dove le telecamere di sicurezza hanno ripreso una folla di persone ...

Pandoro in super offerta al supermercato - Rissa tra i clienti per accaparrarselo : La super offerta al supermercato tira fuori il lato peggiore dei clienti. È avvenuto in un supermercato Eurospin di Palermo dove le telecamere di sicurezza hanno ripreso una folla di persone ...

Roma - movida violenta : maxi Rissa tra 20 ragazzi in un locale di Testaccio : maxi rissa la scorsa notte dopo le 3 in un locale di via Monte Testaccio. A darsele di santa ragione, per motivi sui quali stanno indagando i carabinieri, una ventina di ragazzi intorno ai 20 ani. ...