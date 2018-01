Renzi | ' La flat tax è una tassa alla Robin Hood ma al contrario'

Renzi : "Flat tax è per milionari come Berlusconi e Grillo" : La flat tax è "irrealizzabile economicamente" , da "Robin Hood all'incontrario, dà ai ricchi e leva ai poveri", è "per i milionari come Berlusconi e Grillo " e "andranno via gli 80 euro". Lo dice il ...

Renzi evoca lo spettro spread Con flat tax torna Monti : "Promettendo mari e Monti arriva Mario Monti". Pur di arginare il centrodestra e attaccare Silvio Berlusconi, Matteo Renzi ora arriva a evocare lo spettro spread che nel 2011 aveva destituito il Cavaliere da Palazzo Chigi."Per quanto riguarda l'aspetto anche economico la nostra è una strategia azzardata, perché partire da risultati non evoca magie", dice il segretario Pd a Radio Anch'io su Radio1, ...

Renzi : "Flat tax al 20%?Con quali soldi? : 9.46 "La flat tax al 15% vale 95 miliardi di euro. Al 20% costa 57 mld di euro. Dove li troviamo questi soldi? Il professor Marattin ha spiegato che queste coperture non esistono". Così il segretario del Pd Matteo Renzi a Radio Anch'io. "Il Pd non ha 'effetti speciali' da offrire."La direzione del Paese la salvi non sparando numeri a caso" ma avendo "credibilità,cosa che Brunetta non credo possegga",precisa.E sul debito pubblico "è passato da ...

Flat tax - Berlusconi usa il fisco per riunire il centrodestra : “Aliquota unica conveniente per tutti”. Renzi : “Sbagliato” : Il centrodestra rischia di cigolare se parla di neofascismi? Berlusconi risponde che sulle questioni minori ci sono differenze, ma sui temi principali l’unità della coalizione non si discute. E così rilancia la Flat tax, l’imposta uguale per tutti che vuole lui, ma vogliono anche la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. L’ex presidente del Consiglio l’aveva ...