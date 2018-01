Reggio Emilia | controlli di polizia nelle zone calde del centro storico

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : Reggio Emilia ferma Avellino - supplementare di gioia per Cantù : Il girone di ritorno della Serie A di Basket si apre subito con la caduta della capolista. La Sidigas Avellino viene sconfitta in casa della Grissin Bon Reggio Emilia per 89-86 ed ora potrebbe essere raggiunta in vetta dal terzetto composto da Brescia, Venezia e Milano. Nell’altro anticipo della serata, invece, la Red October Cantù supera dopo un tempo supplementare la Dinamo Sassari per 102-96. La notizia della serata, però, è senza dubbio la ...

Basket - Serie A : oggi Cantù-Sassari e Reggio Emilia-Avellino : oggi due anticipi per la prima di ritorno: Cantù-Sassari e Reggio Emilia-Avellino. Domani, Recalcati riparte dal PalaRuffini. L'ex c.t. azzurro, chiamato a sostituire un po' a sorpresa Banchi sulla ...

Reggio Emilia - passaggi a livello in tilt : Reggio Emilia, 20 gen. (AdnKronos) - Anomalie su alcuni passaggi a livello della tratta ferroviaria Reggio–Guastalla hanno richiesto nella notte l'intervento dei carabinieri. I militari dell'Arma sono dovuti intervenire in tre passaggi a livello, assicurando in tutta sicurezza il transito del convog

Reggio Emilia - passaggi a livello in tilt : Anomalie su alcuni passaggi a livello della tratta ferroviaria Reggio-Guastalla hanno richiesto nella notte l'intervento dei carabinieri. I militari dell'Arma sono dovuti intervenire in tre passaggi a ...

Reggio Emilia - la cultura fa numeri da record : Nel 2017 sono state in tutto 147.570 le presenze alle numerose iniziative proposte (a pagamento, a pagamento promossi in collaborazione con Arci, eventi a pagamento, eventi e spettacoli gratuiti e ...

L'ex sacerdote di Reggio Emilia Armin Eshaghpoor fa coming out su Facebook : "Amo un uomo" : Ha fatto outing su Facebook affermando di amare profondamente un uomo, l'ormai ex sacerdote iraniano Armin Eshaghpoor, in servizio dal 2015, anno della sua ordinazione, fino ai mesi scorsi nella diocesi di Reggio Emilia.Lo riporta la Gazzetta di Reggio. Trentuno anni, Eshaghpoor ha chiesto e ottenuto la sospensione dal ministero. Il 30 novembre scorso, sempre sui social, ha ufficializzato l'inizio di una relazione e il 3 dicembre ha postato una ...

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : la capolista Avellino nell'anticipo a Reggio Emilia. Sfide casalinghe per le inseguitrici : ...Virtus Bologna Dolomiti Energia Trentino ore 19.00 Umana Reyer Venezia Openjobmetis Varese ore 19.15 Germani Basket Brescia VL Pesaro ore 20.45 The Flexx Pistoia Betaland Capo d'Orlando (Rai Sport HD)...