Reggio | Alle Muse secondo incontro dedicato ai giovani nel mondo del lavoro

Reggio Calabria - Camera Sindacale Provinciale : 'una classe politica che non ne azzecca una : dal turismo alle infrastrutture!' : Purtroppo dobbiamo, con rammarico, constatare ed attestare, a parer nostro, che in atto imperversa la peggiore "genia" politica dall'atto costitutivo delle regioni (lontano 1970) a tutt'oggi, che in ...

Le scorte USA di gReggio segnano un altro calo superiore alle attese : Scendono oltre le attese le scorte settimanali di greggio negli USA . Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio nella settimana terminata il 12 gennaio ...

Aemilia - il pentito Marino : “A Reggio soldi ammucchiati come balle di fieno”. E parla di un piano “per uccidere un assessore e giornalista” : “A Reggio Emilia c’era un vero e proprio corpo di ‘ndrina distaccato; una Famiglia che dal 2000 al 2006 disponeva di talmente tanto denaro che poteva dare fastidio al pil italiano. I soldi venivano ammucchiati come balle di fieno, arrivavano giù a Cutro con i camion per i mobili”. Parola di Vincenzo Marino, detto Vichs, o Nano, uomo di ‘ndrangheta e collaboratore di giustizia dal 2007 che martedì 16 gennaio, chiamato a deporre dal giudice ...

Brunetta-show a Reggio Calabria : “Renzi un cannibale - si è mangiato gli alleati. Nazareno? Atto di responsabilità” : Tra citazioni in latino contro i traditori che sono tornati a Forza Italia e la promessa di ottenere, il 4 marzo, un risultato migliore del Partito democratico, ieri sabato 13 gennaio a Reggio Calabria è andato in onda lo show di Renato Brunetta. L’auditorium del Consiglio regionale era pieno e l’esponente berlusconiano ne ha approfittato per attaccare Renzi ricostruendo gli ultimi anni di governo del Pd. “Grazie Matteo Renzi perché hai ...

Ad Arghillà di Reggio Calabria sessantenne ucciso - corpo dato alle fiamme : Barbaro delitto scoperto in Piazzetta Modenelle ad Arghillà di Reggio Calabria. La Polizia ha trovato un corpo carbonizzato sotto una Peugeot 206 incendiata. La prima ipotesi degli investigatori è che il cadavere sia del proprietario dell’auto, un incensurato di 69 anni.…Continua a leggere →

Inter-Lazio - il paReggio fa più contento Spalletti che Inzaghi : Il pareggio sta stretto a Inzaghi e può andare bene a Spalletti. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport secondo cui la Lazio avrebbe meritato di vincere al Meazza. 'Il pareggio è un bel risultato, eppure suona come un'occasione persa. Di sicuro fa più contento Spalletti, a lungo sull'orlo della ...

Inter-Lazio 0-0 - Spalletti stavolta prende un punto. Senza gol lo spaReggio Champions : Il 2017 di Inter e Lazio si chiude con uno 0-0, che per la squadra di Spalletti ha almeno il merito di fermare la caduta (tre sconfitte consecutive) e di mantenere immutate le distanze in ottica ...

Inter-Lazio 0-0 La Diretta Per Spalletti e Inzaghi è spaReggio Champions : Come spesso accade per scherzo del calendario, Inter e Lazio si affrontano a fine girone e quindi in periodo natalizio. Di regali ultimamente l'Inter ne ha fatti tanti, rischiando un clamoroso...

Eurocup - en plein azzurro : dopo Torino - anche Reggio Emilia e Trento alle Top 16 : Reggio Emilia, 28 dicembre 2017 - L'Italia fa l'en plein in Eurocup, portando tre squadre su tre alle Top 16. Un messaggio incoraggiante per tutto il movimento, in cerca di rilancio dopo tanti, troppi ...

Eurocup : Della Valle stende il Bayern - Reggio passa da terza : ROMA - Con un eccellente secondo tempo, Reggio Emilia supera i tedeschi del Bayern Monaco (90-82) e chiude così al terzo posto il proprio girone di Eurocup. La Grissin Bon, che dopo un avvio molto ...

Reggio Calabria - prete esorcista convocato a scuola : dopo l'articolo di StrettoWeb parte un'incredibile 'caccia alle streghe' : ... e che se vogliono evitare il male ai loro piccoli, devono innanzitutto smettere di credere a certe baggianate e affidarsi alla scienza . Marziale prosegue scrivendo di aver 'provveduto a chiamare il ...

Tegola per Reggio Emilia : Amedeo Della Valle ko : ROMA - Alla vigilia Della delicata trasferta a Venezia dove la Grissin Bon Reggio Emilia affronterà i campioni d'Italia Della Reyer, un'altra pesante Tegola si abbatte sugli Emiliani che nel match del ...

