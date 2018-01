Rapina con lo spray | intossicati i clienti

Rapinatore solitario in azione nel supermarket : fugge con mille euro : SAN PIETRO VERNOTICO - Rapinatore solitario in azione nel supermercato Di Meglio di via Vincenzo De Marco a San Pietro Vernotico. Secondo la versione fornita dalla vittima ai carabinieri, si ...

Falerna - minacciano uomo con una motosega per Rapinarlo - tre arresti · LameziaClick : Falerna (CATANZARO) E' successo qualche sera fa, nei pressi di un bar sul lungomare di Falerna. Un giovane ivoriano viene avvicinato da tre soggetti che gli chiedono il telefono cellulare per poter ...

Pisa - gioielliere uccise Rapinatore : pm riconosce legittima difesa : Firenze, 16 gen. (askanews) La Procura di Pisa ha chiesto il proscioglimento dall'accusa di omicidio per Daniele Ferretti, il gioielliere che il 13 giugno 2017 sparò all'indirizzo di quattro ...

Igor : Spagna conferma - pistole Rapinate : (ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - Le pistole sequestrate a Norbert Feher in Spagna sono quella rapinata il 30 aprile a Consandolo di Argenta (Ferrara) alla guardia giurata Piero Di Marco e quella strappata l'...

Napoli - ancora baby gang Rapinano due coetanei colpendoli con le catene : Napoli Picchiati con una catena per uno smartphone. È sera, nella villa comunale di Pomigliano d'Arco: due studenti di 14 e 15 anni camminano lungo il viale che sbuca nella piazza. Non si accorgono di ...

Rapinano impresa con le maschere di Scream : personale sequestrato : Poggiomarino. Le maschere di Scream, un noto film horror degli anni Novanta, a coprire il volto. Le tute nere, le armi in pugno: sono sbucati da un furgone i tre rapinatori che hanno effettuato un ...

Picchiati con catene da babygang 'Violenza gratuita finita in Rapina' : L'ennesima aggressione ad opera di una baby gang, nella tarda serata di sabato a Pomigliano d'Arco, non si giustifica col pur misero bottino di uno smartphone portato a casa dai dieci delinquenti che, ...

Branco con le catene picchia e Rapina due coetanei nel Napoletano : fermato anche un 13enne : In dieci, armati di catena per rapinare uno smartphone: ennesimo raid di una baby gang a Pomgiliano d'Arco. È accaduto nella tarda serata di ieri: vittime due studenti di 14 e 15 anni, circondati e ...

Napoli - altri due minori aggrediti da baby gang : picchiati con catene e Rapinati : Un 15enne e un 14enne di Pomigliano d'Arco (Napoli), entrambi studenti e incensurati, sono stati aggrediti ieri sera da un gruppo di giovanissimi, circa una decina, e rapinati di uno smartphone. Il ...

Rapinatore ferisce un tassista - scappa con la sua auto e sparisce nel nulla : Si è finto un cliente, ma appena salito sul taxi ha estratto un coltellino con il quale ha ferito il tassista nel tentativo di rapinarlo. La vittima è un 46enne torinese raggiunto dalla lama al collo, ...

Rapina le Poste e ne scrive un racconto/ Bergamo - nel libro i dettagli del colpo : ladro-scrittore arrestato : Rapina le Poste e ne scrive un racconto: un mese fa il colpo presso un'ufficio postale in provincia di Bergamo ed oggi l'arresto del ladro scrittore 68enne.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 20:44:00 GMT)