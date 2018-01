Rapina armata in un supermercato a Nocera Inferiore | bottino di 30 mila euro

Parigi - Rapina a mano armata al Ritz Hotel : rubano gioielli per milioni di euro : Sono entrati in cinque nel lussuoso Ritz Hotel di Place Vendome a Parigi e hanno rubato gioielli preziosi e altri beni frassacando le vetrine armati di asce. Bottino per un valore stimato di 4,5 milioni di euro. Sarebbero arrivati in scooter e con il volto coperto da passamontagna, armati di un'ascia e di pistole e fucili. I ladri, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero entrati da una strada laterale in rue Cambon, avrebbero fracassato le ...