Quelli che il calcio ospiti 21 gennaio 2018 | Bouchra | Mara Maionchi ed Eleonora Pedron

Airbnb invita gli utenti a visitare Quelli che Trump definì 'Paesi di merda' : Questo non è solo qualcosa legato ai profitti e all'economia. Sono valori che devono legare tutti gli americani'.

Mia Ceran con le stampelle : la conduttrice di Quelli che il calcio si è fatta male : Mia Ceran col bastone: perché la conduttrice di Quelli che il calcio ha le stampelle Il 2018 non è iniziato nel migliore dei modi per Mia Ceran. La giornalista e conduttrice di Quelli che il calcio è costretta da giorni ad utilizzare delle stampelle per poter camminare. A comunicarlo la stessa Mia sui social network:

Disastri naturali - perché Quelli del 2017 sono stati fra i più costosi del millennio : A fine anno le maggiori compagnie di ri-assicurazione hanno pubblicato valutazioni provvisorie sull’entità dei Disastri naturali dell’anno 2017 e sul loro impatto economico e finanziario. Secondo quanto pubblicato da Swiss Re nel 2017 le perdite economiche complessive dovute ai Disastri naturali (e a quelli provocati dall’uomo) si possono stimare in 306 miliardi di dollari. È un aumento stratosferico rispetto ai 188 ...

Ecco Switch Pad : uno strano controller che comprende Quelli delle vecchie console Nintendo : Cinque controller in uno. È questa la promessa di Switch Pad, uno strano e curioso controller pensato per l'appunto per l'ultima console targata Nintendo.Si tratta in pratica di una periferica personalizzabile che permette di inserire cinque layout di pulsanti diversi legati ad altrettante console. Si passa così da Switch a Nintendo 64, NES, SNES e Gamecube. Il controller creato da Emio è indubbiamente singolare ma allo stesso tempo solleva non ...

Quelli che vanno a curarsi in India : Il cosiddetto "turismo medico" cresce da anni, incentivato dal governo Indiano e dalle possibilità di risparmio: ma potrebbe non essere positivo per l'India

"Che esagerati Quelli del Pd! Ho detto solo che mi piacciono i 5 stelle. Anche Bersani e Berlusconi non sono male" : "Ma che esagerati questi del Pd, in fondo che avrò detto mai? Che mi piacciono Grillo e Di Maio e tutti i Cinquestelle, embè? Da quando in qua non si può esprimere una simpatia?". Lo dice al Corriere della Sera, Orietta Berti dopo le polemiche per il suo endorsement al M5s da una trasmissione radio della Rai. Il suo voto, spiega, "l'ho già promesso tante altre volte, solo che poi, quando era il momento, ero sempre ...

Quelli che non servono... Il Napoli capolista anche per giocatori da scaricare : Gli indesiderati, i giocatori con la valigia, Quelli che stanno per essere scaricati. Chiamateli come volete, ma in ogni sessione di mercato si ripropone sempre lo stesso dilemma: che fine faranno tutti quei giocatori che non sono reputati essenziali al progetto tattico di questo o quel tecnico? Finiranno in prestito in giro per l'Italia? O verranno ceduti a titolo definitivo?Problemi, scelte, idee. Che riguardano tutti, dalla prima ...

Bonucci e co. : i flop che hanno fatto infuriare gli allenatori (anche Quelli di Fantacalcio) : E il web non perdona" url="https://www.vanityfair.it/sport/calcio/2017/10/23/Bonucci-rosso-irionia-social-juventus-milan" Serie A , per tifosi e addetti ai lavori, è il momento di tirare le prime ...

I Måneskin a «Che Tempo Che Fa» : «Noi - Quelli di sempre» : Nessuna domanda, nessuna risposta. La partecipazione dei Måneskin a Che Tempo Che Fa, pur accompagnata da grandi entusiasmi e più grandi clamori, è durata lo spazio di qualche battuta. Come se la band rivelazione dello scorso X Factor non meritasse una vera intervista, solo scampoli di Tempo ricavati qua e là, tra l’uscita di Paolo Gentiloni e l’ingresso di Pippo Baudo. https://twitter.com/patateconpiedi/status/950109049089032192 «Noi ci ...

Orge - droga e Silicon Valley. Gli 'E-party' con invito su snapchat che ricordano Quelli di Playboy : ... la giornalista televisiva elenca gli elementi caratterizzanti di quella che è conosciuta come il cuore pulsante delle compagnie di tecnologia più importanti del mondo, e oggi luogo di perdizione, di ...

"No al riuso dei sacchetti della spesa - ma sì a Quelli monouso e idonei per gli alimenti portati da casa" : No alla possibilità di riutilizzare i sacchetti per la spesa di frutta e verdura perché sussiste un rischio di eventuali contaminazioni, ma "non siamo contrari al fatto che il cittadino possa portare i sacchetti da casa, a patto che siano monouso e idonei per gli alimenti". E' questa la posizione ufficiale del ministero della Salute, come spiega il segretario generale del dicastero Giuseppe Ruocco."Il riutilizzo dei sacchetti - ha ...

Orge - droga e Silicon Valley. Gli "E-party" con invito su snapchat che ricordano Quelli di Playboy : Brotopia, cuore della Silicon Valley, è come il paese dei balocchi: ogni desiderio può essere esaudito e ci si può divertire senza freni tra festini hard, droga e alcool. Ad affermarlo è Emily Chang, che nel suo libro Brotopia: Breaking Up the Boys' Club of Silicon Valley svela segreti e retroscena di questy party maschilisti- come riporta Il Corriere della Sera.Nel libro, la cui uscita è prevista per il mese ...

Sacchetti ortofrutta a pagamento - il divieto di Quelli in plastica non l’ha imposto la Ue. La decisione è del governo : Il divieto è scattato al grido di “Ce lo chiede l’Europa”. Ma Bruxelles, a ben guardare, non c’entra nulla con il diktat che dall’1 gennaio impone ai consumatori italiani che acquistano frutta e verdura di confezionarle in Sacchettini di plastica biodegradabile e compostabile rigorosamente usa e getta e a pagamento. E’ stato il governo Gentiloni, con un emendamento infilato la scorsa estate nel Dl Mezzogiorno durante il ...

Call center - governo fissa salario medio in Quelli che partecipano ad appalti pubblici. Per il 60% dei lavoratori resta la giungla : Niente più gare al ribasso sulle spalle dei lavoratori dei Call center. Ma solo quelli che partecipano agli appalti pubblici. Con la firma del decreto direttoriale del ministero del Lavoro, lo scorso 29 dicembre, è stato fissato il costo del lavoro dei dipendenti dei Call center in outsourcing: si va da un minimo di circa 17 euro a un massimo di circa 45 euro l’ora a seconda dei vari livelli. Si tratta di un passo in avanti, anche perché questo ...