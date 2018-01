: RT @HuffPostItalia: Pubblicate le liste M5s del proporzionale: big tutti al sicuro, ma l'alternanza di genere mette a rischio tanti parlame… - MiaomiaoCh : RT @HuffPostItalia: Pubblicate le liste M5s del proporzionale: big tutti al sicuro, ma l'alternanza di genere mette a rischio tanti parlame… - HuffPostItalia : Pubblicate le liste M5s del proporzionale: big tutti al sicuro, ma l'alternanza di genere mette a rischio tanti par… - MannaAniello : RT @fattoquotidiano: Tredici pagine pubblicate sul blog di Beppe Grillo. Il Movimento 5 stelle annuncia i candidati nelle liste dei… https:… - piani_a : RT @fattoquotidiano: Tredici pagine pubblicate sul blog di Beppe Grillo. Il Movimento 5 stelle annuncia i candidati nelle liste dei… https:… - DimitriDeVita : RT @fattoquotidiano: Tredici pagine pubblicate sul blog di Beppe Grillo. Il Movimento 5 stelle annuncia i candidati nelle liste dei… https:… -

(Di domenica 21 gennaio 2018) L'atteso scossone dell'diè arrivato. Se è vero che tanti dei nomi forti uscenti M5s si sono assicurati posti blindati come primi della listaè anche vero che alcuni tra i peones difficilmente riusciranno a fare un secondo mandato perché arrivati terzi o quarti se non addirittura primi dei non ammessi. I volti nuovi sono soprattutto quelli di donne, perlopiù attiviste e amministratrici locali, pe lo più non molto conosciute, tirate su nelledal meccanismo delle "quote rosa".Nessun nome a sorpresa, nessun volto nuovo esterno a parte i pochissimi ampiamente annunciati (Lannutti, De Falco e Paragone). Il sistema di voto gestito dalla Casaleggio associati ha funzionato con la precisione di un metronomo, confermando ai vertici, e quindi certamente eletti, chi in questi anni è stato di più sotto i ...