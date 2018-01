PSVITARilasciato Xerox v1 01

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di domenica 21 gennaio 2018) Lo sviluppatore Dragaron ha rilasciato un nuovo aggiornamento del gioco per PSVITA scritto in Lua,, in versione 1.01.è il clone di Simon una sorta di variante elettronica del gioco per bambini,non molto conosciuto in Italia, noto nel mondo anglosassone come Simon says. “Simon” si presenta come un disco(su PSVITA con un rettangolo) con quattro grandi pulsanti di colore rosso, blu, verde e giallo. Questi pulsanti si illuminano secondo una sequenza casuale; all’illuminazione di ciascun pulsante è associata anche l’emissione di una determinata nota musicale. Una volta terminata la sequenza, il giocatore deve ripeterla premendo i pulsanti nello stesso ordine. Se riesce in questo compito il giocatore si vede proporre una nuova sequenza, uguale alla precedente con l’aggiunta di nuovo pulsante/tono; la sequenza da ripetere diventa quindi sempre più lunga ...