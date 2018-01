PSVITARilasciato Blackout v1 01

: RT @GAMESANDCON: [PSVITA]Rilasciato Blackout v1.01 - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PSVITA]Rilasciato Blackout v1.01 - GAMESANDCON : [PSVITA]Rilasciato Blackout v1.01 -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di domenica 21 gennaio 2018) Lo sviluppatore dragaron ritorna con un nuovo aggiornamento del gioconella versione 1.01.Lights Out è un gioco elettronico pubblicato da Tiger Electronics nel 1995.Il gioco consiste in una griglia di luci 5 x 5. All’avvio del gioco, viene acceso un numero casuale o uno schema memorizzato di queste luci. Premendo una qualsiasi delle luci si alternerà e le luci adiacenti. L’obiettivo del puzzle è quello di spegnere tutte le luci, preferibilmente con il minor numero possibile di pulsanti. ISTRUZIONI INFORMAZIONI DI BASE Ci sono un totale di 25 luci per puzzle Tocca una luce per attivare / disattivare tutte le luci adiacenti Quando tutte le 25 luci sono spente, il puzzle è completato 50 puzzle tra cui scegliere, con una soluzione sbloccabile per puzzle CONTROLLI TOUCH: Toccare le luci per alternare tra gli stati ON / OFF L & R: Scegli il puzzle attuale SELECT: ...