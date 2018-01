PSG | Neymar niente Lione e tweet criptico

Mercato - il PSG punta su Guardiola. Luis Enrique il lista per il dopo Conte. Zidane apre a Neymar 'Piace a tutti' : Detto questo, parliamo di giocatore che incanta tutto il mondo del calcio'. E' la battuta del francese sull'asso del Psg, che per la stampa spagnola è diventato l'obiettivo numero uno di Florentino ...

Screzi Neymar-Cavani - Lione prova a fermare PSG : Sembra impossibile, ma nel Psg si creano polemiche pure quando vince 8-0: nel turno infrasettimanale ha 'massacrato' il Digione,ma il pubblico ha fischiato Neymar (autore di un poker e due assist) ...

PSG - Neymar nega il rigore (da record) a Cavani : fischi dal pubblico : La convivenza forzata, si sa, è sempre difficile da gestire. Quella di uno spogliatoio pieno di stelle e di campioni, ovviamente lo è ancora di più. Chiedere a Emery, che a Parigi sta provando a ...

Il PSG umilia il Digione : 8-0 e poker di Neymar : Un Psg senza pietà liquida la pratica Digione (travolto 8-0 con) e mantiene a debita distanza (-11) il Lione da stasera secondo solitario in classifica dopo il successo per 2-0 sul campo del Guingamp ...

Ligue 1 - il PSG è uno spettacolo : Neymar forza 4 - contro il Dijon finisce 8-0! : Il Psg continua a dominate la Ligue 1 ed asfalta con un risultato clamoroso il Dijon. Alle 19 blitz del Lione contro il Guingamp mentre ieri il Marsiglia aveva vinto contro lo Strasburgo. Alle 21 dominio del Psg che dà spettacolo davanti al pubblico amico, il successo di 8-0 contro il Dijon non lascia repliche. I padroni di casa chiudono in primo tempo già sul 4-0, in rete Di Maria (doppietta), Cavani e Neymar, nella ripresa la musica non ...

