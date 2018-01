PS4Disponibile una pagina web per avviare il PS4HEN senza PC

: RT @GAMESANDCON: [PS4]Disponibile una pagina web per avviare il PS4HEN senza PC - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PS4]Disponibile una pagina web per avviare il PS4HEN senza PC - GAMESANDCON : [PS4]Disponibile una pagina web per avviare il PS4HEN senza PC -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di domenica 21 gennaio 2018) Lo sviluppatore e modder LightningMods ha creato unaweb per permettere per chi non ha un PC di poterilsu PS4.Collegandovi a questadal web browser della vostra console PS4 è possibile automatizzare il processo di iniezione del payload sul firmware 4.05 un pò come succede con Henkaku(sostituito permanentemente da Henkaku Enso) su PSVITA nel firmware 3.60.Nel frattempo abbiamo segnalato allo stesso modder la possibilità di aggiungere e utilizzare uno script automatico all’interno del codice Html per facilitare ancora di più il processo. Fonte Twitter L'articolounaweb perilPC proviene da GamesandConsoles.