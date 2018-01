Potere al Popolo | la nuova lista antagonista

Ragusa - getta le basi "Potere al Popolo" : getta le basi anche nel Ragusano la nuova formazione politica di sinistra che per le prossime elezioni avrà candidati a Scicli e Modica

Il programma elettorale sul lavoro di Potere al Popolo : ... tanto più necessaria a fronte dei processi in atto di automazione delle produzioni; 14) investimenti pubblici in politiche industriali e nella riconversione ecologica delle economia; 15) assunzioni ...

Elezioni politiche : giochi fatti per Potere al popolo - Lega - Casapound - AostaOggi.IT : Twitter Forza Italia e Movimento 5 stelle Valle d'Aosta comunicheranno i nomi dei candidati dopo gli incontri Berlusconi e Di Maio AOSTA. Mentre le due coalizioni di maggioranza e minoranza stanno ...

Incontro sui diritti Lgbtq con Potere al Popolo : "Il riconoscimento dei diritti civili rappresenta per Potere al Popolo una delle priorità del programma elettorale, perché non c'è libertà senza giustizia sociale". Per questo PalP Lucca ha ...

Elezioni : Palemro - Potere al Popolo presenta candidati per Camera e Senato : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - Attivisti, insegnanti, studenti, sindacalisti. Sono questi i candidati della lista 'Potere al Popolo' che si presenterà alle Elezioni politiche del 4 marzo proponendosi come soggetto di sinistra plurale al quale aderiscono oltre a rappresentanti di partiti anche espone

Elezioni : Palemro - Potere al Popolo presenta candidati per Camera e Senato (2) : (AdnKronos) - Potere al Popolo ha anche lanciato la campagna nazionale 'Tornate per votare, votate per restare' che prevede un treno speciale che parta dal nord e arrivi fino in Sicilia. "Riteniamo possa essere una possibilità da riprendere oggi che l'emigrazione è diventata una tragedia collettiva

A sinistra c’è Potere al Popolo. E non vuole alleanze : “LeU? Corteggia il Pd. M5S ambiguo”. Ma aspetta De Magistris : Si considera l’unica lista a sinistra, bollando Liberi e Uguali di Grasso come una sorta di “PD-2“. Non vuole alleanze, né spiega di temere la raccolta firme o la soglia del 3% (necessaria per entrare in Parlamento), in realtà quasi un miraggio da raggiungere: “Non ci spaventano”, rivendicano da “Potere al Popolo“, la lista di sinistra radicale nata dopo il fallimento del progetto del Teatro Brancaccio. ...

'Potere al Popolo' : a sinistra spunta la lista antagonista di Viola Carofalo : Mentre il centrodestra riesce a stare insieme coprendo anche contraddizioni non da poco, a sinistra la frammentazione è altissima e rischia di risultare fatale avvantaggiando M5S e, soprattutto, la ...

Cos’è “Potere al Popolo” : Internazionale racconta il nuovo partito comunista che si presenterà alle elezioni, e le perplessità che solleva The post Cos’è “Potere al Popolo” appeared first on Il Post.

Acerbo (Rifondazione) : Potere al Popolo forza di rottura con la politica al servizio delle banche : (Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2018 amp;lt;br amp;gt;Acerbo (Rifondazione): Potere al Popolo forza di rottura con la politica al servizio delle banche amp;lt;br amp;gt;Presentata oggi alla Camera la lista Potere al Popolo, di cui fa parte anche Rifondazione Comunista. Il segretario Maurizio Acerbo: amp;amp;quot;L'...

Potere al popolo e la crisi della sinistra italiana : S’ispirano al Partito laburista di Jeremy Corbyn, hanno l’obiettivo di rifondare la sinistra italiana. Ma potrebbero non riuscire nemmeno a raccogliere le firme. Leggi

Potere al Popolo - l’antidoto al razzismo e alla crisi della civiltà : A fronte di un sistema politico italiano sostanzialmente bloccato da tempo e di una situazione mondiale che presenta inquietanti segni di degenerazione progressiva, l’esperienza di Potere al Popolo presenta elementi importanti di innovazione politica ed organizzativa, ponendo al centro dell’attenzione il tema dell’effettiva utilità delle istituzioni rappresentative. Queste ultime sono oggetto di un processo di svalorizzazione ...

Elezioni 2018 - Carofalo (Potere al popolo) : “Si all’Europa dei popoli. Alleanze escluse” : “Siamo sicuramente una forza che crede nell’Europa dei popoli e nella possibilità di in una alleanza tra i Paesi del sud Europa. Secondo noi è possibile immaginare di votare sui Trattati europei, ma è possibile anche dall’interno dell’Europa fare battaglia politica. Tutti quelli che in questi anni hanno promosso politiche che hanno portato alla precarizzazione del lavoro e alla distruzione dell’ambiente sono per ...

Potere al Popolo : vergognosa la proroga a Nuove Acque Interessi e diktat di partito più forti della democrazia : ... un modello tecnicamente misto (pubblico e privato) figlio di una insana commistione tra politica, enti sussidiari, grandi colossi privati e mondo della finanza. Un sistema nato appositamente per ...