Popolare Vicenza | Cisl | ' Sequestri a Zonin una goccia nel mare'

Popolare Vicenza - così gli indagati si disfavano dei beni : dalle donazioni alle mogli ai trust e ai lingotti d’oro : Associazioni di risparmiatori e avvocati chiedevano i sequestri da qualche anno, non fosse altro per il rischio che i beni personali degli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza si volatilizzassero. Adesso che la Procura della Repubblica ha ottenuto dal Tribunale i primi congelamenti di beni, titoli e conti correnti di cinque imputati del procedimento che sono nella fase dell’udienza preliminare, si scopre che certe preoccupazioni ...

Popolare Vicenza - sequestro da 1 - 73 milioni a Zonin & C : stavano cercando di sottrarre i beni agli inquirenti : Avevano cercato di dismettere titoli o proprietà, nel tentativo di sottrarre i beni a probabili, futuri sequestri della magistratura che indaga sul crack della Banca Popolare di Vicenza. Ma i finanzieri del Comando provinciale di Vicenza li tenevano d’occhio, monitoravano la situazione finanziaria di ognuno e hanno quindi impedito che il tentativo andasse in porto. Le Fiamme Gialle hanno eseguito sequestri a carico di cinque imputati ...

Popolare Vicenza : la Finanza sequestra 1 - 75 milioni anche a ex presidente Zonin : Vicenza - Sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza nei confronti dell'ex presidente Gianni Zonin , dell'ex dg Samuele Sorato, oltre che di Giuseppe Zigliotto, Andrea Piazzetta e Massimiliano ...

Banca Popolare di Vicenza - la difesa dei truffati : 'noi contro KPMG' - la società top di revisione ma pluri sanzionata : ... un'oligarchia contabile costruita con un sistema a rete che coinvolge decine di migliaia di analisti di diverso rango (circa 800 mila) e competenze distribuiti in tutto il mondo, un network globale ...

Banche - Visco : "Nessuna pressione su Popolare Vicenza. Mai detto che andava tutto bene" : "La mala gestio di alcune Banche c'è stata e l'abbiamo più volte sottolineato. Le gravissime condizioni dell'economia hanno fatto esplodere le situazioni patologiche". "Renzi mi chiese di Etruria, io non risposi. Dissi che di Banche in difficoltà parlo solo col Mef". "Da Boschi mai pressioni, solo la manifestazione di dispiacere per le conseguenze della crisi"

Banche - Visco : “Mai fatto pressioni per favorire la Popolare di Vicenza o sollecitarne un intervento” : “Mai fatto pressioni su nessuno per favorire la Banca Popolare di Vicenza o sollecitarne un intervento. Mai”. Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco si è presentato in audizione nella commissione parlamentare di inchiesta sulle Banche con un lungo testo scritto. La usuale difesa d’ufficio dell’operato della vigilanza di via Nazionale, messa nel mirino dal Pd al momento della decisione sul suo rinnovo al vertice ...

Commissione banche - Visco : "Mai pressioni per favorire la Popolare di Vicenza" : Alla vigilia è stata la volta del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , che per quasi sei ore ha prima ripercorso le crisi del credito italiano e quindi - rispondendo alle domande dei ...