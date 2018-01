: Pofi – Consegnata la reliquia di San Giovanni Paolo II - ciociarianews : Pofi – Consegnata la reliquia di San Giovanni Paolo II - TG24info : Pofi - Consegnata la reliquia di San Giovanni Paolo II - #TG24.info - - TeleuniversoTV : Pofi – Consegnata la reliquia di San Giovanni Paolo II -

Leggi la notizia su tg24.info

(Di domenica 21 gennaio 2018) ... che ha seguito come inviato speciale SanII in tutti i suoi viaggi in Italia e nel mondo riportandone il pensiero e le azioni del suo lungo percorso pastorale. Tantissimi i fedeli che ...