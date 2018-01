: #BreakingNews Perù, ultimo giorno visita Pontefice - CybFeed : #BreakingNews Perù, ultimo giorno visita Pontefice - RmcNewsOfficial : #RMCNEWS, Ultimo giorno del #Papa in #Perù. Nelle scorse ore l'appello contro la "piaga" del femminicidio - rmc_official : #RMCNEWS, Ultimo giorno del #Papa in #Perù. Nelle scorse ore l'appello contro la "piaga" del femminicidio - IlNuovoTorrazzo : IL PAPA IN CILE E PERÙ: ultimo giorno in Cile - cittanuova_it : Il papa sposa uno stewart e una hostess -

Il Papa conclude oggi la suaine con essa il suo 22/mo viaggio internazionale che lo ha portato anche in Cile. La giornata finale di questo sesto viaggio delin America Latina si conclude con appuntamenti pastorali e si svolgerà tutta a Lima. Alle 16.15 (le 22.15 in Italia) l'evento centrale, con la messa nella Base aerea "Las Palmas", dove sono attese oltre 800.000 persone. Successivamente Francesco si imbarcherà sul volo che lo riporterà in Italia. Il suo arrivo è previsto domani alle 14.15.(Di domenica 21 gennaio 2018)