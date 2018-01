Perché non pubblico le foto di mio figlio sui social

Calderoli ci spiega Perché il Pd non ha fatto un buon affare con il Rosatellum : Roma. "E' una costante, sono i cicli storici a dirlo: chi scrive una legge elettorale, perde. E' successo con il Pentapartito nel 1993, è successo quando l'abbiamo fatto noi nel 2005. Succederà di ...

Giorgia Meloni - lezioni di sovranità a Matteo Renzi : 'Perché non voglio gli Stati Uniti d'Europa' : Giorgia Meloni contro Matteo Renzi . Quest'ultimo, infatti, torna ad invocare gli 'Stati Uniti d'Europa', sostenendo che siano il futuro. E l'ex premier chiede di dire ai partiti da che parte stanno. ...

Caso Levato-Boettcher - Perché quel bambino non dovrebbe essere adottato : Non sono un’assistente sociale, una psicologa, né tantomeno sono un giudice. Parlo dunque semplicemente come giornalista che si occupa da anni di maternità e di infanzia, parlo come donna e madre. Ma da questo punto di vista non posso che giudicare come un atto ingiusto e violento quello di decidere, come ha fatto ieri la Cassazione, che il figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher venga dato in adozione, con la conseguenza che ...

Caso Levato-Boettcher - Perché quel bambino non dovrebbe adottato : Non sono un assistente sociale, una psicologa, né tantomeno sono un giudice. Parlo dunque semplicemente come giornalista che si occupa da anni di maternità e di infanzia, parlo come donna e madre. Ma da questo punto di vista non posso che giudicare come un atto ingiusto e violento quello di decidere, come ha fatto ieri la Cassazione, che il figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher venga dato in adozione, con la conseguenza che nessuna ...

Sono a dieta ma non dimagrisco - Perché? Forse commetto uno di questi sei errori : Diete di primavera: 20 consigli degli esperti 12 Gennaio 2015 Diete iperproteiche dimagranti? La scienza dice no 12 Gennaio 2015 Così le diete "yo-yo" ci fanno aumentare di peso 12 Gennaio 2015 ...

"Alle Olimpiadi la gara che conta. Lei mi piace Perché non è un robot" : Lindsey Vonn, che effetto le fa essere battuta dall'amica Goggia? "È la lezione dello sci. Sofia spinge al limite. Io ho fatto un errore, per questo ha vinto lei e non io". Com'è il vostro rapporto? "...

Perché i Canova non sono un fenomeno passeggero : “Canzoni, chitarre, tastiere e sigarette”. Lapidaria ma esaustiva la biografia online dei Canova, esponenti milanesi del nuovo pop in tour ancora per pochi giorni con l’album d’esordio “Avete ragione tutti”, prodotto da Maciste Dischi. Quattro elementi perfettamente accordati: a sentirli parlare di sé, Matteo Mobrici (chitarra, tastiera, voce), Federico Laidlaw (basso), Fabio Brando (chitarra, tastiera) e Gabriele Prina ...

Ancora gravi problemi Fortnite al 19 gennaio - server down : Perché non si può giocare? : Fortnite oggi 19 gennaio 2018 sta avendo gravissimi problemi ai server, non funziona: è accaduto anche ieri, ma era per una manutenzione e rilascio di un'importante patch: perché è impossibile anche oggi giocare a Fortnite? Consultando il sempreverde portale servizioallerta.it, il luogo ultimo dove consultare i down e divenuto ormai un punto di riferimento del settore dei vari disservizi che colpiscono nel quotidiano le più svariate piattaforme, ...

Se non ti è piaciuto The end of the f***** world è Perché sei troppo grande : All'inizio, c'era un sentimento comune che si potrebbe descrivere come una sorta di timore reverenziale per il portale di streaming americano. Sembrava quasi che qualsiasi cosa ti proponesse fosse ...

Se non ti è piaciuto The end of the f****** world è Perché sei troppo grande : All'inizio, c'era un sentimento comune che si potrebbe descrivere come una sorta di timore reverenziale per il portale di streaming americano. Sembrava quasi che qualsiasi cosa ti proponesse fosse ...

Se non ti è piaciuto The end of the f***ing world è Perché sei troppo grande : ... incredibile plot twist , nella trama un personaggio tutto matto che vive nel suo mondo ci sta sempre. Un cliché dopo l'altro vestito da prodotto indie, The end of the f***ing world è, a mio parere, ...

Perché in Italia le squadre di calcio non utilizzano gli analisti : Antonio Gagliardi durante una lezione del corso per i match analyst della FIGC Il calcio Italiano ha bisogno di match analyst. E di una maggiore cultura dei dati. La match analysis può essere definita come l’analisi oggettiva di quello che avviene sul campo, realizzabile anche grazie al supporto delle tecnologie. “Si tratta innanzitutto di un approccio, attraverso cui capire quello che è accaduto nei 90 ...

Dzeko-Chelsea? Frottole di mercato : ecco perchè la trattativa non sta in piedi : Nella giornata di ieri si è tanto parlato di una presunta trattativa tra Chelsea e Roma per la coppia Dzeko-Emerson. Ebbene, i giallorossi proseguono parlando con il club di Conte del terzino brasiliano, ma Dzeko non verrà ceduto. Il motivo è molto semplice. Andando ad analizzare la trattativa così come è stata riportata da alcuni organi di stampa, ci sono dei ‘problemi’ insormontabili che portano a credere che non ci sia nulla di ...

Torino - Niang fa mea culpa : “ecco perchè non corro”. E su Mihajlovic e Mazzarri… : Il goal contro il Bologna potrebbe essere quello della definitiva rinascinta per Niang che già da a partire da domenica contro il Sassuolo vuole riconfermarsi. L’attaccante del Torino è consapevole di aver reso al di sotto delle proprie aspettative e di non aver ripagato la fiducia di Mihajlovic: “Si è speso tanto, il mister, per me. Mi sembrava giusto ringraziarlo. Ma ora c’è Mazzarri: l’anno scorso al Watford gli dissi che sarebbe stato ...