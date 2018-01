: Selezionate con Google Alert - #INPS - Pensioni, utimissime novità ad oggi 21/01 su APE social e proposte di riforma - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Pensioni, utimissime novità ad oggi 21/01 su APE social e proposte di riforma - ste_calic : Pensioni, utimissime novità ad oggi 21/01 su APE social e proposte di riforma -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 21 gennaio 2018) Le ultime novita' sulle #ad21 gennaio 2018 vedono prore il confronto tra le nuovediprevidenziale in arrivo dalla campagna elettorale ed i costi necessari per poterle adempiere. Nel frattempo anche dal Cods si riflette sul possibile impatto delle misure. In merito all'APEe VIDEO si evidenzia invece la situazione di stallo vissuta dagli insegnanti che operano nel comparto scolastico e che non possono lasciare il servizio nonostante la maturazione dei requisiti. Mentre dai sindacati si ricorda la necessita' di ridurre le imposte ai pensionati ed ai lavoratori. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Le ipotesi di intervento sulla previdenza ed l'analisi dei costi Cercando di riassumere le ultime ipotesi formulate durante la campagna elettorale in merito alla previdenza emerge un quadro ...