Pavia | due pazienti morti al Policlinico per complicazioni provocate dall' influenza

Pavia - precipita dal quinto piano e muore : il bambino di due anni tradito dalla finestra : Era accostata e non agganciata: il piccolo non se n'è accorto. Voleva guardare fuori, per questo era salito su un tavolo appoggiato ai vetri

Pavia - bimbo di due anni precipita dal quinto piano e muore : Un bambino di due anni è precipitato dal quinto piano di un palazzo a Mortara , in provincia di Pavia . Sul posto è arrivato il personale de 118 che ha trovato il piccolo in arresto cardiaco e ha ...

Pavia - bambino di due anni precipita dal quinto piano e muore : Un bambino di due anni è morto dopo essere precipitato dal quinto piano di un palazzo a Mortara in provincia di Pavia. Sul posto è arrivato il personale de 118 che ha trovato il piccolo...

Pavia - bimbo di due anni precipita da quinto piano e muore : Ultimo dell'anno tragico a Mortara, nel Pavese, dove un bimbo di due anni, per cause ancora da accertare, è precipitato dal quinto piano di un palazzo, morendo sul colpo.

Pavia - bambino di due anni precipita dal quinto piano e muore : Un bambino di due anni è morto dopo essere precipitato dal quinto piano di un palazzo a Mortara in provincia di Pavia. Sul posto è arrivato il personale de 118 che ha trovato il piccolo in arresto ...

Pavia - bambino di due anni precipita dal quinto piano e muore : Un bambino di due anni è morto dopo essere precipitato dal quinto piano di un palazzo a Mortara in provincia di Pavia. Sul posto è arrivato il personale de 118 che ha trovato il piccolo in arresto ...

Pavia : steward ucciso su pista motocross - due denunciati : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Hanno travolto e ucciso uno steward di 68 anni della pista di motocross di Ottobiano, in provincia di Pavia. Ma non si sono fermati a soccorrere l'uomo e per ore non si sono assunti la responsabilità dell'accaduto. Due motociclisti, entrambi cittadini francesi, sono sta

Scandalo Ior - la mossa del PaPavia il numero due Giulio MattiettiLegami con l'ex revisore Milone : Il direttore generale dello Ior, Giulio Mattietti, è stato licenziato da Papa Francesco. Nel mirino le "violazioni amministrative" e i legami con Libero Milone, il revisore generale dei conti vaticani, che fu cacciato nel giugno scorso Segui su affaritaliani.it