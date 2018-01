: RT @SkyTG24: #UltimOra #DiMaio: slogan #M5S è “partecipa, scegli, cambia” #Canale50 - RussoMu : RT @SkyTG24: #UltimOra #DiMaio: slogan #M5S è “partecipa, scegli, cambia” #Canale50 - RussoMu : RT @valeria_ci: Partecipa. Scegli. CAMBIA. #M5Salgoverno - RussoMu : RT @Debby1861: “Siamo la prima forza politica del Paese e il primo movimento d’Europa fanno bene ad avere paura" ‘Partecipa, Scegli, Cambi… - Mambolas : RT @AntoLari1986: “Quando immaginate la vittoria del @Mov5Stelle, [...] dovete immaginare i 20 punti per la qualità della vita degli Italia… - pocorealista : 'Partecipa, scegli, cambia': Di Maio lancia la sfida -

(Di lunedì 22 gennaio 2018) In serata arriveranno i risultati delle parlamentarie per il Movimento Cinque Stelle. Lo annuncia il candidato premier pentastellato Luigi Dial Villaggio Rousseau di Pescara, affiancato dai tre portavoce, Paola Tavera, Giulia Grillo e Laura Castelli. Nell'attesa - durante la conferenza stampa - illustra i venti punti del programma con la relativa "convergenza" programmatica. Con tale locuzione egli si riferisce all'ipotesi in cui il Movimento vinca le elezioni, ma non può governare da solo e, di conseguenza, il presidente Mattarella sarà indotto a designare Diquale premier incaricato per mettere in piedi la maggioranza. Obiettivo del pentastellato è creare un governo 'con chi ci sta'. Illustrazione del programma I primi due punti presentati da Di, al Villaggio Rousseau di Pescara, riguardano l'abolizione di 400 leggi e una smart nation in modo da creare più lavoro e ...