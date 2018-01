Parlamentarie M5s | sul blog le liste per il plurinominali | eletti uscenti in testa

Parlamentarie M5s - sul blog le liste per i collegi plurinominali : eletti uscenti in testa : Tredici pagine pubblicate sul blog di Beppe Grillo. Il Movimento 5 stelle annuncia i candidati nelle liste dei collegi plurinominali. E lo fa come previsto alla fine dell’evento di Pescara, dove l’aspirante premier Luigi Di Maio aveva già presentato alcuni “esterni” che “lavoreranno con il Movimento” e ai quali è stato chiesto di candidarsi per i collegi uninominali. Diverso il caso delle liste proporzionali, composte da ...

M5s - Di Maio annuncia i candidati. In serata i vincitori delle Parlamentarie : Cercasi candidati per i collegi uninominali. Quelli che correranno nel listino proporzionale sono stati già selezionati con le parlamentarie online. Le liste dei vincitori saranno diffuse in serata. ...

Elezioni - Di Maio : "Risultati Parlamentarie M5s in serata" - : Il candidato premier del Movimento, a Pescara per la kermesse del Movimento in cui viene presentato il programma, ha detto: "Testa e cuore, saranno questi i requisiti della nostra squadra di governo"

M5s - senatore escluso dalle Parlamentarie si presenta a Pescara. Ma invece di spiegare si mette a correre : Roberto Cotti, senatore uscente, è stato escluso dalle ‘parlamentarie‘ del Movimento 5 Stelle. Il caso è finito anche sulla stampa perché la sua viene considerata una bocciatura eccellente e non spiegata dai vertici M5s. Al ‘Villaggio Rousseau’ organizzato a Pescara dai pentastellati dal 19 al 21 gennaio, Cotti c’è. Ma quando vede alcuni giornalisti che provano ad avvicinarlo per una spiegazione dal diretto ...

Oggi Di Maio Day - attesa per i vincitori delle 'Parlamentarie' M5S : Pescara, 21 gen. (askanews) Terza e ultima giornata del Villaggio Rousseau all'Aurum di Pescara, una ex fabbrica di liquori adibita a centro congressi, dove sono riuniti oltre mille fra attivisti, ...

Parlamentarie M5s - le liste dei candidati presentate in un grande evento a Pescara : Oggi è il "grande giorno". Dopo la chiusura del voto per le Parlamentarie del Movimento 5 stelle, saranno annunciate le "liste definitive" dei pentastellati, nel corso dell'evento organizzato a Pescara...

M5s - Grillo : “Parlamentarie? Se ci sono errori - recuperiamo”. E su Casapound : “Nazisti che fanno finta di essere normali” : “Abbiamo presentato il simbolo della prima forza politica del Paese, vogliamo andare al governo, andremo al governo”. A rivendicarlo è il candidato premier del M5s Luigi Di Maio, all’uscita dal Viminale, dove ha depositato il nuovo logo pentastellato, insieme a Davide Casaleggio e Beppe Grillo. Un contrassegno che ora è rappresentativo della terza associazione, con Di Maio capo politico e Grillo garante. Ai cronisti Beppe Grillo ha ...

Parlamentarie M5s - i Consiglieri Regionali : decisioni prese dallo staff nazionale : ... Grazia Di Bari, Marco Galante, Antonella Laricchia e Antonio Trevisi, sottolineano il " successo di democrazia" delle Parlamentarie ed evidenziano come il M5S "sia l'unica forza politica che fa ...

M5s - prova di compattezza dopo il caos delle Parlamentarie : Domattina Di Maio, Grillo e Casaleggio depositeranno al ministero dell'Interno il simbolo del M5s in vista del voto. 10 mila gli aspiranti parlamentari che hanno partecipato alla selezione online. ...

Parlamentarie - Di Battista (M5S) : “Caos esclusi? Regole interne. Pensate al Pd che candida Casini a Bologna” : “Non metto in dubbio che ci siano bravissime persone che sono state escluse, ma ci sono un capo politico e un garante che si assumono delle responsabilità. Hanno ritenuto che qualcuno non era ancora pronto per un’esperienza parlamentare. Ma noi abbiamo potuto candidare migliaia di persone e fatto scegliere da migliaia e migliaia di iscritti”. Alessandro Di Battista ha commentato così le polemiche scoppiate sulle votazioni per ...

M5S - Di Maio a Radio24 : “L’attacco di De Benedetti? Lo metto nel curriculum”. “Caos Parlamentarie? Non è vero” : “Hanno detto a me per anni che eterodiretto da Grillo: ma è Renzi che è eterodiretto da De Benedetti, che del resto ha avuto sempre la tessera numero uno del Pd“. Così Luigi Di Maio intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino a Radio24. Il candidato premier del Movimento 5 stelle ha poi risposto alle domande sul caos parlamentarie: “Ogni volta che il M5s fa le parlamentarie leggo sui giornali caos, incapacità, quando i partiti ...

M5s : Cancelleri - caos Parlamentarie? Da giornali solite balle : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "Una grande prova di democrazia diretta" che ha visto "tantissima partecipazione" con la "bellezza di poter scegliere chi votare, senza filtri". Così Giancarlo Cancelleri, big del M5s in Sicilia e responsabile delle liste pentastellate nell'Isola per le elezioni politi

M5s : Cancelleri - caos Parlamentarie? Da giornali solite balle (2) : (AdnKronos) - "L’unica certezza in questa storia è che i giornali raccontano balle - puntualizza il pentastellato -, non ci sono altre certezze, oltre ovviamente al fatto che questo è stato un altro momento storico di grande partecipazione popolare, unico al mondo. Nessuno lo aveva mai fatto ancora,

Parlamentarie M5s - la rabbia degli esclusi : Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Non si fermano le polemiche per le Parlamentarie grilline, concluse ieri sera dopo due giorni di problemi tecnici e rallentamenti sulla piattaforma Rousseau. A fare i conti ...