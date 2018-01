: Papa: "Politica è più inferma che sana" - NotizieIN : Papa: "Politica è più inferma che sana" - CybFeed : #BreakingNews Papa: "Politica è più inferma che sana" - amwessisla : #GigiRiva infatti è nato a Leggiuno e il papà di Giovanni Columbu è stato eletto in #parlamento nelle liste del… - monetamarilena : AHIA, PURE IL PAPA FABBRICA FAKE NEWS? - LA STORIA DELLE 'NOZZE IN VOLO' CELEBRATE DAL PONTEFICE? - Ott42Folgore : @agorarai Solo un ignorante può affermare questo ! Comunque la diversità è nelle cose ed è una ricchezza ! Si vuol… -

"Laè in crisi, molto in crisi in America Latina, per la corruzione". CosìFrancesco ha lanciato una riflessione concludendo l'incontro in Perù con la Conferenza Episcopale. Ad aggravare il problema è il fatto che "l'opposizione accusa il governo di corruzione,ma quando poi si scambiano i ruoli, chi accusa finisce sotto accusa. La rinuncia all'impegno non è la soluzione, finiamo in mano a persone che intendono solo il linguaggio della corruzione e così siamo fritti", ha detto citando anche droga e paradisi fiscali.(Di domenica 21 gennaio 2018)