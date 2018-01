Papa Francesco in Perù | ' Sradicare la piaga del femminicidio'

Perù - Papa Francesco agli alluvionati de El Niño : “Prego con chi non ha più una casa” : “Conoscete la forza della natura e avete sperimentato i suoi colpi. A voi è toccato affrontare il duro colpo del ‘Niño costiero’, le cui conseguenze dolorose sono tuttora presenti in tante famiglie, specialmente quelle che non hanno ancora potuto ricostruire le loro case. Anche per questo ho voluto venire e pregare qui con voi“: lo ha dichiarato Papa Francesco nell’omelia della messa celebrata nella spianata ...

Papa IN AMAZZONIA/ La predilezione di Francesco per i 'custodi' del creato : Ieri Francesco è stato a Puerto Maldonado, piccola cittadina dell'AMAZZONIA. Qui ha benedetto la missione dei custodi del polmone verde del mondo.

Papa Francesco alle autorità del Perù : 'La corruzione infetta tutto' : La corruzione è il 'virus' della politica. Non ha usato mezzi termini Papa Francesco parlando venerdì a Lima davanti al capo dello Stato peruviano Kuczynski,

Papa Francesco in Amazzonia 'Difendere la terra e i suoi abitanti' : È il primo storico incontro tra Francesco e l'Amazzonia, quello di quest'oggi a Puerto Maldonado, la capitale della biodiversità del Perù situata all'interno del più grande polmone verde del mondo. ...

Cile - poliziotta cade da cavallo durante il passaggio di Papa Francesco. Bergoglio stupisce tutti e reagisce così : Papa Francesco è sceso dalla Papamobile per assistere una agente della polizia che era caduta dal suo cavallo durante il passaggio del convoglio Papale ad Iquique, in Cile. La poliziotta è caduta vicino alla Papamobile, per cui Bergoglio ha chiesto di fermate il veicolo ed è sceso per aiutare la donna. Un’ambulanza è accorsa per portare via l’agente e il Papa ha ripreso il suo cammino L'articolo Cile, poliziotta cade da cavallo ...

Papa Francesco ha accusato le vittime di abusi sessuali in Cile di calunniare un vescovo : È una storia che coinvolge il vescovo della città di Osorno e sta provocando molte proteste contro la Chiesa cattolica The post Papa Francesco ha accusato le vittime di abusi sessuali in Cile di calunniare un vescovo appeared first on Il Post.

Soldatessa cade da cavallo : Papa Francesco si ferma per aiutarla : Il viaggio in Cile di Papa Francesco si sta rivelando pieno di fuori programma. Il Pontefice, dopo aver sposato in aereo due...

