Papa Francesco in Perù | ' Sradicare la piaga del femminicidio'

Così Papa Francesco ha chiesto scusa a vittime abusi : Cosa sentono gli abusati: su questo devo chiedere scusa perché la parola 'prova' ha ferito tanti abusati ....Chiedo scusa se li ho feriti senza accorgermene". Lo ha detto il Papa nel corso della ...

Pedofilia - Papa Francesco si scusa con le vittime/ “Ha ragione O’Malley” : semplicità che abbatte schieramenti : Papa Francesco chiede scusa alle vittime di Pedofilia in Cile dopo critiche del Card. O'Malley: "ha ragione lui, sbagliato chiedere prove sugli abusi". semplicità che abbatte schieramenti(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 19:26:00 GMT)

Papa Francesco e il viaggio più difficile del suo pontificato : Il viaggio in Cile e Perù è stato il più insidioso per Papa Francesco dall'inizio del suo pontificato. Il clima di tensione venutosi a creare precedentemente all'arrivo del Papa, di sicuro, non ha aiutato. Quella cilena è una nazione rinomatamente secolarizzata, in cui la Chiesa è finita sotto l'attacco di parte della popolazione per alcuni "atteggiamenti". Scandali, secondo il linguaggio utilizzato da chi vuole ...

Fotografia - quando a parlare di Photoshop è Papa Francesco : Lo ha detto la televisione. Sì, oggi me lo ha proprio detto la televisione, per nulla offesa se le stavo dando le spalle mentre pranzavo. E quello che mi ha detto mi ha fatto trasalire: il Papa, o meglio Papa Francesco (e mica un Papa vale l’altro!) durante il suo viaggio in Perù parla ai giovani radunati nella Plaza de Armas a Lima con queste parole: «So che è molto bello vedere le foto ritoccate digitalmente, ma questo serve solo per le ...

Papa Francesco si è scusato per le sue dichiarazioni sulle vittime di abusi sessuali in Cile : Le aveva accusate di calunniare un vescovo, usando toni piuttosto duri: oggi ha fatto mezzo passo indietro The post Papa Francesco si è scusato per le sue dichiarazioni sulle vittime di abusi sessuali in Cile appeared first on Il Post.

Papa Francesco chiede scusa alle vittime di abusi : "Su Barros ho usato una parola sbagliata" : "La parola 'prova' è quella che mi ha tradito. Ho fatto confusione: non volevo parlare di 'prove', quanto di 'evidenze'. C'è molta gente abusata che non può avere prove, non le ha. Magari le ha, ma sente vergogna e soffre in silenzio". Così Papa Francesco, durante il volo da Lima, ha risposto ai giornalisti sulle polemiche nate dalle sue dichiarazioni sul caso di Juan Barros, vescovo di Osorno (Cile) allievo ...

Papa Francesco : i retroscena sul pontificato tra nomine - vita privata e false malattie : C’è chi sperava che Jorge Mario Bergoglio non fosse mai eletto. E oggi c’è chi, soprattutto tra le gerarchie della Chiesa cattolica, spera che il pontificato di Francesco sia presto archiviato. Come è noto, già nel conclave del 2005 l’arcivescovo di Buenos Aires fu un candidato molto forte alla successione di san Giovanni Paolo II. Ma alla fine per Joseph Ratzinger fu assai semplice, in appena quattro votazioni, indossare l’abito bianco che per ...

Papa Francesco/ “Non photoshoppate il cuore e la realtà : non siete soli perché Dio vi ha amati per primo” : Papa Francesco all'Angelus in Perù: "non photoshoppate il vostro cuore e la realtà, Dio vi ama lo stesso non perché siete perfetti ma perché siete figli. Lui ci ama tutti per primo"(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:24:00 GMT)

MOLFETTA. LA COMUNICAZIONE NELLA CHIESA DAL CONCILIO A Papa FRANCESCO. L'ESPERIENZA DI DON TONINO BELLO : L'incontro è aperto a tutti, in particolare a tutti i Giornalisti, Operatori della COMUNICAZIONE, Scrittori e Autori; sarà anche trasmesso in streaming sul sito diocesano (diocesiMOLFETTA.it) e sui ...

Il sindaco di Ostana Giacomo Lombardo scrive a Papa Francesco - InfoOggi.it : Oggi, grazie ad un impegno costante che traduce in nuova economia i valori culturali del territorio, la popolazione residente ha raggiunto le cinquanta unità e continua a crescere con l'avvio di ...

'È malato e gli manca un...' Papa Francesco - una bomba dal Vaticano : Lunedì prossimo, il 22 gennaio, arrivera' in tutte le librerie un nuovo libro sui segreti del Vaticano ai tempi di #Papa Bergoglio. Tutti gli uomini di Francesco. I nuovi cardinali si raccontano, questo il titolo del libro scritto da Fabio Marchese Ragona, e arricchito dalla prestigiosa prefazione del cardinale Oscar Andrés Rodrìguez Maradiaga, pubblicata dall'edizione odierna del Corriere della Sera. Gli aneddoti ed i racconti del potente ...

Papa Francesco in Perù : 'Politica malata per corruzione' - : Il Pontefice è tornato sul tema durante un incontro con i vescovi a Lima. Durante l'Angelus ha lanciato un appello per pacificare la repubblica del Congo e si è rivolto ai giovani di Plaza de Armas: "...

Papa Francesco invita i vescovi a non fare politica e minimizza sulla crisi peruviana : Poi ha aggiunto che la politica è malata ovunque e che, in America Latina, è alimentata 'dalla presenza di paradisi fiscali'. Poi ai vescovi suggerisce di stare alla larga dalla politica. 'Non ho ...