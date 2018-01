Pallavolo SuperLega Perugia da pronostico con Sora E c' è l' allungo in vetta!

Superlega Pallavolo partita complicata LPR Piacenza vs Azimut Modena : Di scena a Piacenza la sfida tra la squadra di casa, l' LPR Piacenza , e l' Azimut Modena . Lo start in six che schiera l'allenatore Stoychev è composto da Bruno Mossa de Rezende, Maarten Van Garderen,...