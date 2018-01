Pallamano | Serie A maschile 2017 18 | girone A a riposo | vincono Bologna e Conversano

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : tutto facile per l’Indeco Conversano - vince anche la Jomi Salerno : anche senza Laura Rotondo, l’Indeco Conversano resta in testa alla classifica di Serie A femminile, grazie al successo delle pugliesi al Pala SanGiacomo sull’Ariosto Ferrara, per il punteggio di 37-23, in cui spiccano le 7 realizzazioni dell’ala Giada Babbo. Prosegue anche l’inseguimento delle campionesse in carica della Jomi Salerno, vittoriose 30-26 sul campo di un sempre più inguaiato Teramo, mentre gli 8 gol di Arasay ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Indeco Conversano ancora in testa nella prima giornata del girone di ritorno : Anno nuovo, vita vecchia, poichè al comando della Serie A di Pallamano femminile c’è sempre l’Indeco Conversano, che pur priva della terzina Laura Rotondo (volata in Svizzera per motivi di lavoro) riesce a sconfiggere il Brescia per 25-20 nella prima giornata del girone di ritorno, grazie alle 13 reti dell’ala sinistra Giada Babbo, mentre la Jomi Salerno regge il passo, superando 33-21 il Flavioni Civitavecchia. Le 8 reti di ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : Conversano capolista del girone C - vince anche il Bozen : Il girone A della Serie A di Pallamano maschile è sempre più saldamente nelle mani del Bolzano campione in carica, che piega 31-23 l’Eppan, con il Pressano che fa suo il derby trentino contro il Mezzocorona per 22-20, mentre le 10 reti di Lazarevic consentono al Brixen di avere la meglio sul Merano per 30-22. vince anche il Trieste, per 33-27 sul Malo, con il quadro chiuso dal 30-17 del Cassano Magnago sul Molteno. Risultati e tabellini: h ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Indeco Conversano campione d’inverno col brivido - Salerno insegue a ruota : E’ l’Indeco Conversano la formazione campione d’inverno della Serie A di Pallamano femminile, con la formazione pugliese capace di piegare a fatica il Brixen con il punteggio di 23-22, grazie alla rete decisiva di Elena Barani. insegue a ruota la Jomi Salerno, giustiziera 26-17 dell’Estense Ferrara nell’anticipo del giovedì, insieme al 29-28 del Dossobuono sul Flavioni. Due punti anche per il Brescia, letale nel ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : pari tra Bolzano e Bressanone - vincono Fasano e Conversano : Dopo dodici vittorie consecutive, termina la striscia di successi del Bolzano nella Serie A di Pallamano maschile, a seguito del pirotecnico pareggio dei campioni d’Italia contro il Brixen, trascinato dalle 10 reti di Basic e dalle 11 di Lazarevic. Restando nel girone A, trova due punti importantissimi il Pressano, vittorioso 29-23 sul Molteno, mentre il Cassano Magnago piega il Trieste, con il Merano che si impone 31-28 sul campo del ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : Bolzano vince a fatica - tutto facile per la Junior Fasano : Il girone A della Serie A di Pallamano maschile è ancora nelle salde mani dei campioni in carica del Bolzano, capaci questa settimana di strappare un importante successo a Merano, con il punteggio di 29-27,mentre il Pressano regge il passo all’inseguimento, superando 25-23 un tenace Trieste. Cade ancora il Cassano Magnago, sconfitto 31-29 dal Malo, mentre il Bressanone si impone 35-23 sul Mezzocorona, con il quadro chiuso dal 23-22 ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Indeco Conversano straripante - vince anche la Jomi Salerno : Nuova settimana di gare nella Serie A di Pallamano femminile, e nuova vittoria per l’Indeco Conversano, che grazie alle 9 reti di Laura Rotondo supera 36-21 il Dossobuono, mentre la Jomi Salerno piega 26-20 Oderzo in trasferta. Soffre a dismisura il Cassano Magnago, che riesce a conquistare i due punti, a seguito del 28-27 inflitto al Brixen, con il Casalgrande Padana che raggiunge la quarta piazza, sconfiggendo 28-25 il Teramo. Sono ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : vince Bolzano - lotta a due nel girone C : Si chiude un nuovo fine settimana di gare per quanto riguarda il Campionato di Serie A di Pallamano maschile, che vede nuovamente al comando del girone A i campioni in carica del Bolzano, vittoriosi 36-23 sul Malo, con Pressano e Trieste che reggono il passo, sconfiggendo rispettivamente Cassano Magnago (17-13) ed Eppan (24-23). vince il Merano, per 20-17 sul Mezzocorona, con il quadro chiuso dal 32-25 del Brixen sul Molteno, Risultati e ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Indeco Conversano ancora in testa alla classifica - insegue la Jomi Salerno : La Serie A di Pallamano femminile è sempre più nel segno dell’Indeco Conversano, che grazie alle 14 reti di una straripante Giada Babbo supera 31-26 il Cassano Magnago, con la Jomi Salerno che regge egregiamente il passo, piegando 37-19 il Casalgrande Padana. Cade invece Oderzo, sconfitto a Brescia dalla Leonessa per 21-18, con le due formazioni di Ferrara che colgono due importanti successi. L’Estense si sbarazza infatti 27-25 del ...

Pallamano - Serie A maschile : la Junior Fasano si riprende la vetta - il Bologna sbanca Padova : Si apre il girone di ritorno per quanto riguarda la Serie A di Pallamano maschile, con il Bolzano che resta imbattuto nel girone A, dopo aver superato 27-22 il Mezzocorona, grazie alle 9 reti dell’ala Gianluca Dapiran, con il Pressano che sconfigge 30-13 il Malo e vola al secondo posto, approfittando dello stop del Principe Trieste, surclassato 34-26 dal Brixen di uno straripante Uros Lazarevic. Vince anche il Merano, 35-19 sul Molteno, ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : Conversano conquista la vetta del girone C - tutto facile per Bolzano : Si chiude il girone d’andata della Serie A di Pallamano maschile, con il Bolzano capace di restare in vetta alla classifica anche questa settimana, superando 43-32 il Molteno, mentre il Trieste prosegue la sua rincorsa, sconfiggendo 28-25 il Merano in trasferta. Due punti anche per il Brixen, vittorioso 31-24 sul Cassano Magnago, con il Pressano che a fatica riesce ad avere la meglio sull’Eppan di misura (19-18). Chiude il quadro il ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : all’Indeco Conversano il big match contro la Jomi Salerno : E’ l’Indeco Conversano ad uscire vittoriosa dal big match dell’ottava giornata della Serie A di Pallamano femminile, dopo aver sconfitto 24-19 la Jomi Salerno al Pala San Giacomo, grazie alle 14 reti dell’asse Giada Babbo-Laura Rotondo. Ne approfitta dunque l’Oderzo, che piega 33-25 il Cassano Magnago, mentre il Dossobuono inguaia il Teramo, sconfitto 33-30 e superato dalla Leonessa Brescia, vittoriosa 25-24 a ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : pari tra Fasano e Siracusa - vola Bolzano : Nuova giornata di gare per quanto riguarda la Serie A di Pallamano maschile, che nel girone A vede ancora il dominio incontrastato del Bolzano, capace di sconfiggere 28-24 il Trieste in trasferta, consolidando il suo vantaggio sul Pressano, fermato sul 25-25 dal Brixen. Brutta sconfitta per il Cassano Magnago, che al PalaTacca cede 28-20 al Merano, con il Molteno che si rilancia pesantemente, dopo aver superato 27-26 il Mezzocorona. Chiude il ...