"E' comprensibile che ledi Papa Francesco in Cile siano statedi grande dispiacere per le vittime di abusi sessuali da parte del clero".Così il cardinale,Sean Patrick O',presidente della Pontificia commissione per la protezione dei minori e arcivescovo di Boston. O'si riferisce alla risposta del Papa ai cronisti sul caso del vescovo di Osorno,Juan:"il giorno che mi portano prove contro il vescovoparlerò. Non c'è una sola evidenza contro di lui.Questa è calunnia. Chiaro?".(Di domenica 21 gennaio 2018)