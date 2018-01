Olivia Lua Pornostar trovata morta nella clinica di rehab | è la quinta attrice deceduta

Trovata morta la pornostar Olivia Lua. È la quinta in tre mesi : Trovata morta la pornostar Olivia Lua, conosciuta come Olivia Voltaire. E' la quinta pornostar morta negli ultimi tre mesi. "La sento ovunque. Non mi fa più paura" è l'ultimo messaggio postato dalla attrice. Il suo corpo è stato trovato in un centro di riabilitazione di West Hollywood e secondo gli inquirenti la 23enne sarebbe stata uccisa da un cocktail di farmaci e alcolici assunti la sera stessa.LEGGI ANCHE: Il giallo ...