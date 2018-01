: #BreakingNews Olimpiadi, delegazione Nordcorea a Seul - CybFeed : #BreakingNews Olimpiadi, delegazione Nordcorea a Seul - BNews_It : Olimpiadi, delegazione Nordcorea a Seul - zazoomblog : #Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Apertura verso la Russia soltanto 111 bocciati delegazione con oltre ... - zazoomblog : #Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 Apertura verso la Russia soltanto 111 bocciati delegazione con oltre 300 ... - zazoomblog : #Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Apertura verso la Russia soltanto 111 bocciati delegazione con oltre ... -

Lana è arrivata oggi aper ispezionare i siti e preparare manifestazioni culturali a margine dei Giochi olimpici invernali, che si terranno a febbraio in Corea del Sud. Si tratta della prima visita di responsabili della Corea del Nord in Corea del Sud in quattro anni.Le tv sudcoreane mostrano le immagini di un gruppo di 7 persone guidato da Hyon Song-Wol,leader di un complesso pop femminile molto popolare in Corea del Nord, che attraversa la frontiera a bordo di un bus.(Di domenica 21 gennaio 2018)