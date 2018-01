Offerta da 40 milioni ma il giocatore dice no | resta a Napoli?

Calciomercato Juventus/ News - riscatto Howedes : Offerta totale di 8 milioni di euro (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società piemontese è intenzionata a riscattare il cartellino di Howedes ma con un forte sconto(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Radja Nainggolan - tentazione cinese : Offerta da 13 milioni netti all'anno : Per Radja Naingollan spunta l' offerta cinese . 'L'offerta che lo riguarda' si legge in un articolo de Il Tempo , 'sarebbe di un contratto da 13 milioni di euro netti l'anno , quasi il triplo di ...

Il Milan : 'Suso non parte nemmeno per un'Offerta da 80 milioni' : MilanO - ' Con Suso il Milan è stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per una offerta da 80 milioni di euro' . Lo scrive il club nella rubrica quotidiana 'l'Edicola rossonera' pubblicata ...

RAFINHA ALL'INTER / Calciomercato gennaio : distanza di 5 milioni tra domanda e Offerta : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato gennaio: i nerazzurri hanno l'assenso del calciatore al trasferimento ma il Barcellona vuole alzare il prezzo del riscatto per il proprio centrocampista(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 13:07:00 GMT)

REAL MADRID - Offerta CHOC PER NEYMAR/ Pronti 400 milioni - ma il Manchester United potrebbe offrirne di più! : NEYMAR al REAL MADRID? Pronti 400 milioni per il fuoriclasse del Paris St Germain, ma il Manchester United potrebbe offrirne di più! Asta folle all'orizzonte per il brasiliano?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 21:54:00 GMT)

Cannavaro in pressing su Aubameyang : Offerta da 72 milioni al Borussia Dortmund. Il Crotone accelera per Orsolini : Nuovo tentativo di Fabio Cannavaro per Pierre Emerick-Aubameyang. Il Guangzhou Evergrande ha offerto 72 milioni di euro al Borussia Dortmund per l'attaccante gabonese, superando così, nelle ultime 48 ...

Milan - Andrè Silva verso l'addio : Everton - voci su un'Offerta da 40 milioni di euro : Inizia la finestra di mercato invernale e si rincorrono altre voci sul Milan. Su Andrè Silva , in particolare, il portoghese pagato 40 milioni la scorsa estate e che, di fatto, non gioca mai. voci che ...

Pedemontana - sconto di 500 milioni. L’Offerta austriaca tenta Maroni : Purché si faccia, basta che si faccia. A ogni costo. Il numero uno della multinazionale austriaca, Strabag, prende carta e penna e scrive al governatore lombardo, Roberto Maroni. «Illustre signor presidente», l’incipit del manager Hans Peter Haselsteiner, che chiede «a breve un nuovo incontro per dar seguito ai propositi condivisi». Sul piatto c’è ...

Il Psg prepara l'Offerta per Cristiano Ronaldo e il Barcellona alza il prezzo per Coutinho : 160 milioni : Il Psg sta preparando un altro acquisto choc e l'obiettivo per questa estate, scrive il periodico online 'El Confidential' sarebbe Cristiano Ronaldo. Il club parigino, infatti, approfitterebbe dell'...

Il Barcellona alza l'Offerta per Coutinho a 160 milioni : La firma di Coutinho potrebbe essere una questione di giorni. Almeno secondo il 'Times', secondo cui il Barcellona avrebbe aumentato la sua offerta iniziale al Liverpool, portandola a 160 milioni. ...

Nainggolan-Roma - è crisi : dalla Cina c'è una clamorosa Offerta da 40 milioni : Il Guangzhou Evergrande si fa avanti per il Ninja. I giallorossi provano a strappare alla concorrenza Barella

Offerta di 45 milioni : l’Inter vende il giocatore? Video : Il summit di Appiano Gentile tra dirigenti e allenatore è servito ai nerazzurri per capire bene come muoversi nella prossima finestra di mercato: Suning non vuole finire nuovamente sotto la lente d'ingrandimento dell’organo di controllo Uefa e per questo il mercato in entrata partira' soltanto dopo qualche cessione importante. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi la prima uscita in casa #Inter potrebbe essere particolarmente onerosa. Il ...

Dall'Inghilterra : 'Il Real Madrid prepara un'Offerta da 135 milioni per Hazard' : ROMA - Centotrentacinque milioni di euro per strappare Edin Hazard al Chelsea : è l'offerta che il Real Madrid sta mettendo a punto, secondo il 'Sun', dopo che il padre dell'attaccante belga nei ...