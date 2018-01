Nuovo aggiornamento per Honor 8 | modalità panoramica 3D | recupero foto eliminate e altro

Gran Turismo Sport : Un Nuovo aggiornamento sarà pubblicato la prossima settimana : Vi ricordiamo che trovate qui la nostra recensione di Gran Turismo Sport e che il gioco è disponibile in esclusiva su PS4. Ci state ancora giocando? Update is coming next week. #GTSport #GTSports pic.

Clash Royale : Primi dettagli per il Nuovo aggiornamento : Giocatori di Clash Royale, oltre al bilanciamento delle carte previsto per la prossima settimana, nel mese di Marzo arriverà un corposo aggiornamento, scopriamo insieme di cosa si tratta. Clash Royale: Anteprima sull’aggiornamento di Marzo A partire dalla prossima settimana, verranno apportate le seguenti modifiche: Il Fantasma Royale, la Capanna Goblin e i Pipistrelli verranno depotenziati, in quanto gli attacchi ...

Apple - iPhone rallentati : “Con il Nuovo aggiornamento di iOS sarà l’utente a scegliere se avere più prestazioni o più batteria” : Dopo le polemiche sul rallentamento dei vecchi iPhone, Apple ha deciso di tirarsi fuori e lasciar scegliere agli utenti se preferiscono mantenere un telefono più lento ma affidabile, o optare per performance normali ma con il rischio che il melafonino si scarichi all’improvviso, magari in una situazione di emergenza. Una novità annunciata da Tim Cook ai microfoni dell’emittente statunitense Abc. Cook ha spiegato che a breve sarà ...

Microsoft “resuscita” l’app messaggi di Windows 10 con un Nuovo aggiornamento : L’applicazione messaggi installata di default in tutti i PC e tablet Windows 10 è stata con il tempo abbandonata da Microsoft con la rimozione dell’integrazione con Skype. L’app è stata aggiornata l’ultima volta nel mese di luglio del 2017 ma per vedere qualche novità bisogna andare addirittura indietro fino al 2016. Fortunatamente Microsoft ha rilasciato ieri un aggiornamento per gli utenti Insider iscritti al ramo di ...

Huawei P10 riceve un Nuovo aggiornamento con le patch di Google per la sicurezza : Huawei P10 riceve un nuovo corposo aggiornamento, che contiene le nuove patch per la sicurezza realizzate da Google: già ricevuto sul vostro dispositivo? L'articolo Huawei P10 riceve un nuovo aggiornamento con le patch di Google per la sicurezza è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Arrivano gli emoji multietnici col Nuovo aggiornamento della tastiera Fleksy : Un nuovo aggiornamento alla tastiera Fleksy + emoji permette agli utenti di scegliere il colore della pelle delle faccine. L'articolo Arrivano gli emoji multietnici col nuovo aggiornamento della tastiera Fleksy è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Unigram : Nuovo aggiornamento per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Dopo essere uscita dalla fase di alpha per entrare in quella beta, Unigram, il client UWP unofficial di Telegram, ha ricevuto un’ulteriore aggiornamento su Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog E’ adesso possibile rispondere ad uno specifico messaggio con un doppio click. Unigram si ricorderà esattamente quali messaggi della conversazione stavi leggendo: una volta riaperta la chat, verrà recuperato il punto in cui avevi interrotto la ...

Android TV non è morto - anzi : al CES 2018 Google presenta il Nuovo aggiornamento : Al CES 2018 Google ha ribadito con i fatti di credere nel progetto Android TV e di portarlo avanti. Con la prossima release arriveranno grandi cambiamenti. Eccoli L'articolo Android TV non è morto, anzi: al CES 2018 Google presenta il nuovo aggiornamento è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xbox One : Nuovo aggiornamento per gli Insider : Se siete degli Insider su Xbox One, avrete sicuramente notato la presenza di un Nuovo aggiornamento alle prime ore del giorno, quali sono le novità e migliorie introdotte? Scopriamole insieme! Xbox One si aggiorna per gli Insider L’aggiornamento è disponibile solo per gli Insider ed apporterà le seguenti novità e migliorie: Aggiunta la possibilità di consultare gli obiettivi più vicini al ...

Animal Crossing : Pocket Camp - arrivano nuovi animali con il Nuovo aggiornamento : Il celebre titolo Nintendo Animal Crossing: Pocket Camp è stato aggiornato, riferisce Mynintendonews.L'update ha introdotto quattro nuovi Animali al gioco: Sprinkle, Static, Ava e Boots. Inoltre sono stati aggiunti nuovi oggetti sbloccabili tra cui la macchina per la neve, un eroe robot, un grande uovo, ed una stufa panciuta.Oltre a tutto questo l'aggiornamento porta anche un'iniziativa chiamata 'Host the Most'. Fino al 13 gennaio sarà più ...

All’insegna dell’aggiornamento B401 su Honor 8 : cosa prevede il Nuovo pacchetto? : Nella calza il buon Honor 8 ha trovato un aggiornamento, quello con sigla B401, sempre basato su Android Nougat 7.0 con base EMUI 5.1, rilasciato per entrambe le varianti europee FRD-L19 e FRD-L09. Secondo quanto dichiarato da 'stechguide.com' (portale su cui potrete anche trovare i file relativi all'installazione manuale, sempre che sappiate bene come operare, onde evitare di danneggiare il dispositivo e perderne la garanzia), la release ...

Mercy è morta : come cambia in Overwatch dopo il Nuovo nerf con l’aggiornamento : Mercy, forse uno degli eroi più popolari di Overwatch di Blizzard Entertainment, è stato oggetto di molte discussioni. Da quando è stata cambiata diversi mesi fa, cioè quando si è trasformato Resurrect in un'abilità normale e l'aggiunta della nuova Valchiria, è stata costantemente riequilibrata. E per "riequilibrata", intendiamo nerfata ancora e ancora. L'ultimo aggiornamento sul Public Test Realm (PTR) aggiunge ulteriormente nerf, alcuni ...

Action Launcher apre il nuovo anno col botto : tante novità con il Nuovo aggiornamento 33 : L'anno nuovo inizia nel migliore dei modi per i fan di Action Launcher perché, tempo 5 giorni, è già disponibile al download un nuovo aggiornamento, versione 33, seppur per ora solamente in forma beta. L'articolo Action Launcher apre il nuovo anno col botto: tante novità con il nuovo aggiornamento 33 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

L'originale Star Wars Battlefront 2 riceve un Nuovo aggiornamento a 12 anni dall'uscita : Avete capito bene, lo Star Wars Battlefront 2 di cui stiamo parlando in questa notizia non è quello targato DICE oggetto di tante controversie nel corso degli ultimi mesi ma quello lanciato sul mercato nel 2005 dai talentuosi ragazzi di Pandemic Studios, software house che purtroppo ha chiuso i battenti nel 2009.Come riportato da Eurogamer.net, il gioco ha ricevuto una nuova patch da 269,3 MB su Steam andando a migliorare alcune funzionalità del ...