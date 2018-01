Nogarin | “Non mi ricandido Inchieste sulle spalle | alcune assurde O sono Al Capone o

: RT @VeloSilvia: #M5S #Toscana Livorno è in crisi è il sindaco #Nogarin scappa dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per le vittime dell'… - GuidoCrosetto : RT @VeloSilvia: #M5S #Toscana Livorno è in crisi è il sindaco #Nogarin scappa dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per le vittime dell'… - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: “O sono Al Capone o c’è un accanimento nei miei confronti”. Il sindaco M5s di Livorno Filippo Nogarin… - vincemari2 : RT @fattoquotidiano: “O sono Al Capone o c’è un accanimento nei miei confronti”. Il sindaco M5s di Livorno Filippo Nogarin… - fattoquotidiano : “O sono Al Capone o c’è un accanimento nei miei confronti”. Il sindaco M5s di Livorno Filippo Nogarin… - EugenioCardi : RT @VeloSilvia: #M5S #Toscana Livorno è in crisi è il sindaco #Nogarin scappa dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per le vittime dell'… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2018) “OAlo c’è un accanimento nei miei confronti”. Il sindaco M5s di Livorno Filippo, partecipando alla scuola di governo dei grillini a Pescara, ha sorpreso tutti con l’annuncio che non intende fare un secondo mandato come primo cittadino. “Il mandato mi scade tra un anno”, ha detto in un colloquio riportato da il Fatto Quotidiano e da Corriere e Repubblica. “E no, non mi. Come si fa? Hocinquepenali e 50 civili., come una su un canto dell’upupa.due le cose: oAl, oppure c’è un accanimento nei miei confronti”. Quindi ha aggiunto: “Ho cinque avvisi di garanzia per reati penali. Vanno dall’abuso d’ufficio al concorso in omicidio colposo, quello per l’alluvione, quello che ha fatto più male. Basta: essere sindaci di una città in crisi è ...