Nina Dobrev Sexy in spiaggia 11 foto

Nina Dobrev e Nikki Reed insieme ai Golden Globes 2018 : Nina Dobrev e Nikki Reed nella foto di Lea Michele: cosa è successo ai Golden Globes e dov’era Ian Somerhalder Nina Dobrev e Nikki Reed sono tornate ad essere amiche. La prova? Entrambe sono apparse in un selfie pubblicato su Instagram da Lea Michele (nel quale compare anche Julianne Hough, la migliore amica di Nina). La […] L'articolo Nina Dobrev e Nikki Reed insieme ai Golden Globes 2018 proviene da Gossip e Tv.

Reunion di The Vampire Diaries - foto di Nina Dobrev e Paul Wesley insieme a New York : Una domenica pomeriggio fredda e noiosa si è subito trasformata con la Reunion di The Vampire Diaries. La serie tv cult conclusasi la scorsa primavera con l'ottava stagione ha preso vita, almeno in parte, poco fa a New York grazie alla protagonista. La foto di Nina Dobrev e Paul Wesley insieme a New York sta già facendo il giro dei social facendo impazzire i fan che sognano ancora la famosa liason tra i due protagonisti. A pubblicare lo ...

Nina Dobrev ha lasciato The Vampire Diaries per colpa di Katherine Pierce : “È stato un momento folle” : The Vampire Diaries è sicuramente una serie che rimarrà nel cuore di milioni di fan ma non tutti portano a Nina Dobrev il fatto che abbia lasciato il suo ruolo di Elena (e tutti i suoi doppelganger) nel bel mezzo dello show. Molti addetti ai lavori e amanti del gossip hanno visto in questa sua decisione una sorta di fuga da Ian Somerhalder, dal loro passato da fidanzati e dalla nuova unione che legava l'attore alla sua attuale moglie, Nikki ...