‘Ndrangheta | il pentito e i segreti dell’omicidio Schimizzi | “Voleva rottamare i boss

‘Ndrangheta stragista - il pentito Villani : “Ho incontrato Faccia da mostro. Omicidi dei carabinieri? Pilotati da altri” : “Un mercenario, un killer gestito dai servizi segreti deviati insieme a Cosa nostra e alla ‘Ndrangheta”. Sono le parole usate dal collaboratore di giustizia Consolato Villani per descrivere il ruolo di Giovanni Aiello, l’ex poliziotto morto in estate a Montauro, in provincia di Catanzaro, accusato di essere l’uomo soprannominato “Faccia di mostro”. In passato indagato da quattro procure diverse – Palermo, Catania, Caltanissetta ...

Aemilia - pentito contro gli Iaquinta : ‘Papà chiese alla ‘Ndrangheta pressioni su Juve e Udinese per far giocare il figlio’ : Il 5 dicembre nell’aula bunker di Reggio Emilia il pentito Salvatore Muto lancia l’ennesima accusa a Giuseppe Iaquinta e al figlio Vincenzo, calciatore ed ex campione del mondo con la nazionale italiana in Germania nel 2006. Entrambi sono imputati nel maxi processo per ‘ndrangheta Aemilia. “Gli Iaquinta li conosco da anni, sono legati alla consorteria. Sono persone che venivano favorite sui lavori”. Poi rincara la dose spiegando che ...

Aemilia - lo schizzo del pentito sullo schema della ‘Ndrangheta : “Mondi paralleli che si incontrano senza un sole assoluto” : Il collaboratore di giustizia Antonio Valerio l’aveva promesso al presidente del collegio giudicante Francesco Maria Caruso: uno schizzo a mano per rappresentare le relazioni e i centri di comando della consorteria emiliana. Il disegno è arrivato in aula al maxi-processo Aemilia nell’udienza di martedì 28 novembre e rende bene l’idea di una ‘ndrangheta 5.0, come la definisce lo stesso Valerio. Non più strutturata per gerarchie verticali ma ...

Aemilia - il pentito Muto : “Nel 1994 in Calabria la ‘Ndrangheta votò Forza Italia” : La deposizione del neo collaboratore di giustizia Salvatore Muto inizia col botto nell’aula bunker del tribunale di Reggio Emilia. “La ‘ndrangheta”, dice nel pomeriggio di lunedì 19 novembre in videoconferenza, “si impegnò a raccogliere voti alle elezioni politiche del 1994 tra Cutro e Isola Capo Rizzuto per Silvio Berlusconi”. Promotore dell’iniziativa fu nientemeno che Antonio Ciampà detto Coniglio, membro della omonima potente famiglia allora ...

Cessione Iaquinta - rivelazioni shock di un pentito della ‘Ndrangheta : l’Udinese risponde con un comunicato : Uno dei pentiti della ‘Ndrangheta, Salvatore Muto, ha fatto una rivelazione importante in merito alla Cessione di Vincenzo Iaquinta ai tempi dell’Udinese. In particolare il pentito parla di pressioni per far giocare o cedere il nativo di Cutro, paese della provincia di Crotone, che avrebbe anche fatto pervenire nel carcere di Catanzaro delle scarpe dal calcio. La replica del club friulano non si è fatta attendere: “Le dichiarazioni ...

Aemilia - banche e ‘Ndrangheta. Il pentito : “Occhi chiusi su operazioni sospette”. E per il direttore ragazze “disponibili” : Al processo Aemilia tiene banco Antonio Valerio, fresco collaboratore di giustizia che ha deciso di vuotare il sacco nel giugno scorso. E’ un personaggio unico nella ’ndrangheta 5.0, come chiama la cosca emiliana per spiegare la distanza dalla mafia vecchio stampo, tutta “bacinella, lupara e cuppulicchia”. Uno “’ndranghetista a statuto speciale”, si definisce, che può fare in sostanza (quasi) tutto ciò che vuole in virtù di uno storico legame ...