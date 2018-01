Nba - i Cleveland Cavaliers sono in crisi e non sanno come venirne fuori : Sì, bisogna parlare di nuovo dei Cleveland Cavaliers. Perché più volte in questa stagione, dopo aver toccato il fondo, i vice-campioni NBA sono riusciti nella non semplice impresa di scavare ancora un ...

Basket - Nba : Cleveland travolta - Golden State cade in trasferta : NEW YORK - Si ferma a Houston, dopo 14 successi consecutivi in trasferta, la corsa in Nba dei Golden State Warriors, I campioni in carica si sono dovuti inchinare (116-108) ai Rockets, trascinati da ...

Nba 2018 : Houston supera Golden State grazie a James Harden e Chris Paul. OKC schianta Cleveland! : Notte ricca di incontri in NBA. Il piatto ricco è stato senza dubbio lo scontro tra Golden State e Houston. Sono stati i Rockets a prevalere, per 116-108. I Warriors non perdevano lontano da casa dal lontano 22 novembre: una sconfitta arrivata nel finale con le giocate del rientrante James Harden, che prima ha piazzato la tripla allo scadere dei 24″ per il 114-108, poi nell’azione successiva ha stoppato Steph Curry nel suo tentativo ...

Nba - Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder 124-148 : Continuano i problemi per Cleveland che produce un'altra prestazione disastrosa a livello difensivo e si fa dominare da Oklahoma City. I Thunder, guidati da un super Paul George, vincono 148-124 e ...

Nba 2018 : Thompson fa volare Golden State - Toronto stacca Cleveland : Prosegue senza pause, praticamente, la stagione regolare Nba 2017-2018. Anche oggi, ben dieci partite disputate per andare a definire classifiche che sono sempre più interessanti nella corsa playoff sia a Est che a Ovest. Non certo per merito dei Golden State Warriors, che con la quarta vittoria consecutiva hanno fatto la differenza su tutte le altre squadre, che in questo momento sembrano più in difficoltà. Grazie anche ad un ispirato Klay ...

Nba - Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors 108-118 - Durant 32 punti : Nemmeno l'acqua fredda negli spogliatoi è riuscita a fermare Golden State. I Warriors escono da Cleveland con la 13ª vittoria di fila fuori casa, 118-108, e la certezza di essere ad ora nettamente ...

Nba 2018 : Golden State vince ancora contro Cleveland - perdono Spurs e Rockets : 22 squadre in campo per un totale di 11 partite. Nottata intensa per quanto riguarda la stagione regolare NBA 2017-2018, che ha visto il secondo rematch stagionale delle scorse Finals tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Il successo è andato, proprio come nella partita di Natale, ai Warriors, che in questo momento hanno una maggior forza d’urto. LeBron James (32 punti a fine gara) e compagni hanno provato a reggere nei primi ...

Nba - ancora un pesante ko per Cleveland : (ANSA) - ROMA, 12 GEN - Solo quattro incontri ma tanto spettacolo e qualche sorpresa nella notte Nba. Il risultato più clamoroso, soprattutto nelle dimensioni, è quello di Toronto, dove i Raptors ...

Nba - Toronto-Cleveland 133-99 : Cavs - adesso è crisi : A gennaio storicamente i Cavs di LeBron tirano i remi in barca, producendo una serie di passaggi a vuoto. Normale routine della lunga stagione Nba per una squadra che a Est è comunque convinta di ...

Nba - risultati della notte : crisi Cleveland - -34 a Toronto. Vincono Lakers e Clippers : Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 133-99 IL TABELLINO Se la sconfitta di 28 punti sul campo dei Minnesota Timberwolves vi sembrava già abbastanza brutta per i Cleveland Cavaliers, forse dovete ...

Nba 2018 : LeBron James non basta - altra scoppola per Cleveland. Boston batte Philadelphia : Quattro incontri nella nottata NBA, che si è aperta nella serata italiana: Boston e Philadelphia, infatti, si sono sfidate nell’ormai classico appuntamento di Londra con i Global Games. I Celtics hanno recuperato uno svantaggio di 22 punti accumulato nel corso del secondo quarto battendo i 76ers per 114-103 e allungando la loro striscia vincente a sette partite. Il ruolo di trascinatore è spettato ovviamente a Kyrie Irving, autore di 20 ...

Nba - LeBron James mai così male - Isiah Thomas espulso - Cleveland crolla a Minnesota : Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers 127-99 TABELLINO La serata da incubo dei Cleveland Cavs si intuisce fin dall'inizio: tre quinti del quintetto base di coach Lue " Kevin Love, J.R. Smith e ...

Nba 2018 : continua la striscia vincente di Boston e Golden State. LeBron James trascina Cleveland alla vittoria : Sono otto le partite della notte NBA. continua la striscia positiva sia dei Boston Celtics sia dei Golden State Warriors. Per la squadra numero uno della Eastern Conference i successi consecutivi diventano sei dopo la vittoria di misura ottenuta contro i Brooklyn Nets per 87-85. Kyrie Irving è il miglior marcatore della partita con 21 punti ed importanti sono anche i 14 di Jayson Tatum, autore della tripla del +4 a 45 secondi dalla fine. In casa ...