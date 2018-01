: Napoli, troppe persone alla serata: sigilli alla discoteca Teatro Posillipo - mattinodinapoli : Napoli, troppe persone alla serata: sigilli alla discoteca Teatro Posillipo - midellam01 : Meglio tacere va'.... Cantone: "In Campania sono troppe 6 facoltà di Giurisprudenza" -

Leggi la notizia su ilmattino

(Di domenica 21 gennaio 2018) Gli Agenti dell'Unita'Operativa Chiaia hanno svolto per l'intero weekend il presidio delle zone interessateMovida ed in particolare sono intervenuti in viadove hanno interrotto una ...