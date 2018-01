Napoli | 15enne nel cuore del Vomero col tirapugni in tasca e coetaneo lanciava in aria

Baby gang a Napoli/ Pomigliano - 15enne e 14enne massacrati : è caccia agli altri membri della banda : Baby gang a Napoli: attacco a Pomigliano d'Arco, 15enne e 14enne massacrati di botte con catene e derubati in tarda serata da 10 altri minorenni.

BABY GANG A Napoli/ Pomigliano - 15enne e 14enne massacrati con catene e derubati da 10 minorenni : BABY GANG a NAPOLI: attacco a Pomigliano d'Arco, 15enne e 14enne massacrati di botte con catene e derubati in tarda serata da 10 altri minorenni. Tra i fermi anche un 13enne(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:50:00 GMT)

Napoli - ancora un pestaggio di una baby gang : in 10 armati di catena aggrediscono 14enne e 15enne per rubare smartphone : Questa volta erano in dieci, armati di catena, e hanno preso di mira un 14enne e 15enne per rubare i loro smartphone. L’ennesimo pestaggio compiuto da una banda di minorenni è accaduto nella tarda serata di sabato nella villa comunale di Pomigliano d’Arco, nel Napoletano. Le vittime – medicate in ospedale e poi dimesse – si sono rivolte ai carabinieri che hanno identificato due degli aggressori, anche loro di 15 e 13 anni. ...

Napoli - un 14enne e un 15enne aggrediti a colpi di catene da una baby gang : I due ragazzi sono stati circondati dagli aggressori a Pomigliano e sono stati derubati di uno smartphone. Identificati due coetanei delle vittime

Napoli - 15enne aggredito da baby gang : proseguono le indagini | : A differenza di quanto riferito in precedenza, la Questura ha comunicato che sono stati sentiti, e non denunciati, alcuni giovani come persone informate dei fatti in merito al pestaggio subìto venerdì ...

Napoli - 15enne aggredito da baby gang : denunciati 4 minorenni - : L'identificazione è avvenuta grazie alle telecamere di sorveglianza. I giovani farebbero parte del branco che venerdì ha picchiato un ragazzo davanti alla stazione della metropolitana di Chiaiano. La ...

Napoli - 15enne aggredito - 4 denunce : 10.43 Ci sono quattro minorenni denunciati per l'aggressione di una baby gang a un 15enne a Napoli, davanti alla stazione del metrò nel quartiere di Chiaiano. Il 15enne è ancora ricoverato in ospedale dopo l'asportazione della milza. Il pm della procura dei Minori partenopea ha interrogato a lungo i quattro identificati anche grazie alle immagini di sistemi di videosorveglianza della zona,e poi ha formalizzato una denuncia nei loro confronti. ...

Napoli - 15enne aggredito da baby gang : quattro denunciati : quattro minorenni sono stati denunciati per l’aggressione a un 15enne a Napoli, davanti alla stazione della metropolitana nel quartiere di Chiaiano. Il 15enne è ancora ricoverato in ospedale dopo l’asportazione della milza. Il pm della procura dei Minori partenopea ha interrogato a lungo i quattro ragazzi identificati grazie alle immagini di sistemi di videosorveglianza della zona e poi ha formalizzato una denuncia nei loro ...

Grave 15enne aggredito da baby-gang a Napoli. Non ci sono testimoni : Il giovane, picchiato da una banda di dieci ragazzi, è stato operato d'urgenza per asportare la milza. La mamma chiede giustizia: 'chi ha visto denunci'

Napoli - 15enne pestato da un branco di minorenni senza un motivo : asportata la milza. Questore : “Violenza assurda” : Picchiato senza una ragione, con una “assurda e immotivata violenza” da un branco di circa 15 minorenni appena fuori dalla metropolitana di Chiaiano, quartiere della periferia di Napoli. Il 15enne pestato venerdì pomeriggio è stato operato oggi all’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania: gli è stata asportata la milza, è vigile e cosciente. Erano le 18.30 quando il giovane, in compagnia di due cugini, ...

Napoli - 15enne aggredito dal branco. Questore : "Violenza immotivata" : Napoli, 13 gennaio 2018 - Il Questore di Napoli, Antonio De Iesu, ha definito " assurda e immotivata violenza aggressiva di un branco" il pestaggio da parte di un branco di minorenni di un giovane ...

Grave il 15enne pestato dalla baby gang a Napoli. Il questore : "Anche stavolta nessuno ci ha chiamato" : &EGrave; in prognosi riservata, ancora in gravi condizioni, Gaetano, il quindicenne di Melito che ieri sera &eGrave; stato aggredito da un branco di dieci ragazzi alla stazione della metropolitana di Chiaiano, quartiere Nord di Napoli. Il ragazzino era in compagnia di due cugini, diretto al Vomero, quando alle 18.30 circa &eGrave; stato preso a calci e pugni che gli hanno spappolato la milza. Sul posto la polizia che ha cercato, invano, ...

15enne picchiato da un gruppo di coetanei. Il questore di Napoli : “Assurda e immotivata violenza” : «Un’assurda e immotivata violenza aggressiva di un branco». Così il questore di Napoli, Antonio De Iesu, ha definito il pestaggio subito da un 15enne ieri a Napoli. «Stiamo sul pezzo - assicura - si stanno estrapolando immagini e ricostruendo i fatti. Abbiamo elementi investigativi su cui orientare le indagini». Poi ha chiamato in causa il contest...

Napoli - 15enne aggredito da baby gang : E' ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale "San Giuliano" di Giugliano in Campania, ma è vigile e cosciente, il 15enne che nel tardo pomeriggio di ieri è stato aggredito e malmenato senza ...