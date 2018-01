Monza | tenta di salire sul treno in corsa dal finestrino | 35enne cade e perde entrambe le

Monza - uomo tenta di salire su treno in corsa : cade e perde parte delle gambe : Monza, uomo tenta di salire su treno in corsa: cade e perde parte delle gambe Non è il primo episodio. L’a.d. di trenord ha denunciato il fenomeno sempre più in voga tra i ragazzi Continua a leggere L'articolo Monza, uomo tenta di salire su treno in corsa: cade e perde parte delle gambe sembra essere il primo su NewsGo.

Monza - uomo tenta di salire su treno in corsa : cade e perde parte delle gambe : "Pensavamo fosse uno zaino rotolato giù per sbaglio, poi ci siamo avvicinati e abbiamo visto il 35enne", raccontano due testimoni presenti alla stazione di Carnate, in provincia di Monza-Brianza , che ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 15^ giornata : Conegliano tenta la fuga! +5 su Novara - che crollo a Filottrano! Ok Monza e Bergamo : Conegliano allunga ancora in testa alla classifica della Serie A1 di Volley femminile e prova la prima fuga di questo campionato. E’ la notizia più importante della 15^ giornata che si è svolta oggi (domani il posticipo Scandicci-Firenze, atteso derby toscano). Il primo turno infrasettimanale dell’anno ci consegna delle Pantere letteralmente superlative contro Legnano e una Novara in grande difficoltà, sconfitta a sorpresa dal ...

Monza - esce da casa del fidanzato e tenta di buttarsi da un tetto : addosso aveva solo la biancheria intima : Una donna di 30 anni è stata salvata dai carabinieri di Vimercate (Monza) mentre cercava di lanciarsi da un cornicione di una tettoia a Trezzo D'Adda (Milano), sul quale si era arrampicata indossando ...

