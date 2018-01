Monchi | ' Dzeko? Lavoro per rinforzare la Roma'

Calciomercato Roma - Monchi parla di Dzeko e sembra confermare una possibile partenza : Calciomercato Roma – La Roma in campo nella gara di campionato contro l’Inter, prima del match interessanti indicazioni di Monchi ai microfoni di Premium Sport: “sarà una partita importante dopo la sosta e altre gare senza risultati positivi”. Dzeko rimarrà alla Roma ? “Già in conferenza ho spiegato cosa sta succedendo. La cosa più importante è la gara di oggi, poi quello che succederà sarà sempre per il bene della ...

Dzeko e Nainggolan in uscita dalla Roma. Monchi : "Non vogliamo smantellare la rosa" : La Roma non va a caccia di offerte in giro per il mondo e non vuole ridimensionare la rosa. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: rinforzare la squadra'