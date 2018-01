: RT @callegaro_maria: @Corriere Adesso la parola molestie si usa per tutto,anche se uno ti fa un complimento diventa molestia - nonovvio : RT @callegaro_maria: @Corriere Adesso la parola molestie si usa per tutto,anche se uno ti fa un complimento diventa molestia - RealTimeNews__ : RT @MediasetTgcom24: Molestie, Usa: deputato repubblicano via dalla Commissione etica #molestie - wumauro123 : RT @Corriere: La «marcia delle donne» contro le molestie. A Roma c’è Asia Argento -

Unrepubblicano è stato rimosso dallaissionedella Camera americana, in seguito a informazioni emerse circa un accordo con risarcimento, utilizzando fondi pubblici, con un'ex assistente che lamentava suoi comportamenti impropri. Si tratta delPatrick Meehan della Pennsylvania, che respinge le accuse. Stando al New York Times, la collaboratrice di Meehan lo accusò lo scorso anno di averle fatto delle avance di natura romantica non richieste.(Di domenica 21 gennaio 2018)