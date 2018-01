Modica | la Polizia Locale festeggia il patrono donando

Polizia Modica - il bilancio del 2017 : furti in calo : bilancio positivo per l'attività 2017 della Polizia d Stato del Commissariato di Modica . I dati presentati in conferenza dal dirigente Nicodemo Liotti

Modica - tre ragazzi con disabilità affiancano la Polizia Municipale : A Modica, in provincia di Ragusa, ha avuto ufficialmente inizio il 24 ottobre scorso il servizio chiamato 'Vigili in carrozzina', rientrante nel più ampio progetto denominato 'Vita Indipendente' gestito dal Distretto socio-sanitario 45 con la collaborazione dell'assessorato ai Servizi Sociali e della Polizia Municipale del comune siciliano. Un aiuto in più per multare chi parcheggia in maniera abusiva Si tratta di un'iniziativa decisamente ...