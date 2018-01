Miss Italia | si presenta alla giuria con la figlia in braccio La neo-mamma di Taranto

Incendio nella casa dell'aspirante Miss Italia Lucrezia Terenzi : la sorella salva tutti - muore il cane : Si era concluso come uno di quei giorni così belli, che si ricordano per tutta la vita: Lucrezia Terenzi, 18enne di Cerveteri, un paese vicino Roma, con il numero 76 aveva superato i casting...

Emergenza Smog : Italia convocata dal ComMissario Ue - sono 9 i Paesi problematici : Il Commissario Ue responsabile per l’ambiente, Karmenu Vella, ha invitato i ministri di 9 Stati membri, tra cui l’Italia, a riunirsi a Bruxelles martedì 30 gennaio, con l’obiettivo di trovare soluzioni per affrontare il grave problema dell’inquinamento atmosferico nell’Unione europea. I Paesi convocati, che si trovano ad affrontare procedure di infrazione per il superamento dei limiti concordati di inquinamento ...

Air France apre il dossier Alitalia I comMissari trattano a Parigi : Air France-Klm ora fa sul serio e torna a mettere ufficialmente il naso nei conti di Alitalia. Dopo dieci anni dalla trattativa sfumata tra le parti, i Francesi hanno avviato contatti con i commissari ...

Con la Prima Miss dell'anno prende il via Miss Italia 2018 : La 'Prima Miss dell'anno, Miss 365' sarà la Prima ragazza ammessa alla finale di Miss Italia 2018. Sarà eletta venerdì 26 gennaio a Saint Vincent. L'evento, rivolto in particolare al mondo dei social, sarà condotto da Francesco Facchinetti. E' la Prima volta che l'elezione della Prima Miss dell'anno lascia Roma ed è la Prima volta che la vincitrice ottiene direttamente un pass ...

Etihad torna all'attacco - spina nel fianco dei comMissari Alitalia. L'affaire insoluto del MilleMiglia : (Teleborsa) - Mentre i tre commissari straordinari di Alitalia, Gubitosi, Laghi e Paleari, lavorano a stretto contatto con il Governo al fine di trovare una plausibile quanto degna via di uscita per ...

Mps - soci a ComMissione banche : charire su Bankitalia e Consob : Roma, 18 gen. (askanews) L'Associazione Buongoverno Mps, che associa i piccoli azionisti del Monte dei Paschi di Siena, ha inviato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche una memoria ...

L'analisi Troppo pochi per una zona dove si combatte. La Missione militare italiana in Niger è pericolosa e serve a Macron : Con la missione militare in Niger facciamo i nostri interessi, turare le falle sulle rotte dei migranti, ma anche quelli di Parigi, come si era già capito al vertice euro-africano di Abidjan, ...

La Missione italiana in Niger e la riapertura del Parlamento catalano : Secondo Standard and Poor's le elezioni non peseranno sull'economia italiana a patto che vengano mantenute le riforme. Verso l'intesa sull'Ilva di Corigliano. Il Mise su Genova è stato giudicato ...

La camera approva la Missione militare italiana in Niger : Hanno votato contro Liberi e uguali e il Movimento 5 stelle. Si è astenuta la Lega nord, mentre Pd e Forza Italia hanno votato a favore. Leggi

Missione in Niger - la Camera dà l’ok. FI e Fdi votano a favore - contrari LeU e M5s “Interessi neocoloniali rischiosi per Italia” : La Camera ha approvato la Missione militare in Niger. Montecitorio ha dato il via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle deliberazioni assunte dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre sulle missioni internazionali nel 2018. Il testo è stato approvato con l’ok di Forza Italia e Fratelli d’Italia mentre la Lega si è astenuta. contrari Liberi e uguali e Movimento 5 Stelle. Nel paese del Sahel l’Italia manderà 470 militari: il ...

Cambiamenti climatici : l’OGS torna a indagare l’Antartide - una ricercatrice italiana coordina la Missione internazionale : L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS torna a indagare l’Antartide e i Cambiamenti climatici a un anno di distanza dalla missione che aveva portato a largo del Mare di Ross l’OGS Explora, l’unica nave di ricerca con capacità oceanica con classe artica di proprietà di un ente italiano. Laura De Santis, geologa marina in servizio dell’ente da oltre 20 anni, è infatti l’unica ricercatrice italiana a ...

Italia in Missione di pace in Niger : ma il vero scopo sono Uranio ed appalti : Termini come “missione di pace”, o“esportazione della Democrazia”, sono stati utilizzati dai media Mainstream delle potenze occidentali nel decennio scorso, per convincere l’opinione pubblica che quelle che stavano svolgendo in Medioriente non fossero guerre, ma operazioni militari a fin di bene. E così abbiamo invaso Afghanistan prima ed Iraq poi, spinti dall’onda emotiva dell’11 settembre. Poi toccò anche alla Libia, il che ci ha danneggiato ...

Agenzia del Farmaco - Pd e Forza Italia alla ComMissione : 'Amsterdam non pronta' : Lo smacco della sconfitta di Milano nella gara per accaparrarsi la sede dell'Ema (l'Agenzia del Farmaco, ora a Londra, che traslocherà per la Brexit), col prevalere di Amsterdam grazie alla monetina , ...